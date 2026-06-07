TSV Hannover-Burgdorf beendet Saison auf Platz 2 der Zuschauer-Tabelle und plant Mannschaftsfahrt

Die TSV Hannover-Burgdorf schließt die Handball-Saison trotz sportlicher Enttäuschungen mit dem zweiten Platz in der Zuschauer-Tabelle ab. Nach dem Unentschieden gegen MT Melsungen feiert das Team seine treuen Fans und startet eine verdiente Mannschaftsfahrt nach Mallorca. Zudem wird Ex-Profi Koray Ayar neuer U23-Trainer.

Die TSV Hannover-Burgdorf blickt auf eine Saison zurück, in der viele sportliche Erwartungen nicht erfüllt wurden. Die anderen nordhessischen Vereine haben mit dem Sieg in der European League und der damit verbundenen Qualifikation zur Champions League nordhessische Vereins-Geschichte geschrieben.

Sonntag trafen die TSV Hannover-Burgdorf und die MT Melsungen aufeinander. Beim 32:32 (16:15) ging es sportlich am letzten Spieltag um nicht mehr viel. Die Niedersachsen können aber auf eine Erfolgswiederholung anstoßen. Die TSV belegte erneut Platz 2 in der Zuschauer-Tabelle hinter dem THW Kiel.

Vor dem letzten Spieltag hatte der THW Kiel 161.538 Zuschauer in der Merkur Ostseehalle begrüßt, zum Abschluss wurden daraus 171.823, was weltweit Platz 1 beim Besucher-Zuspruch im Handball bedeutet. Gleich hinter den Kielern verteidigte die TSV Hannover-Burgdorf ihren zweiten Platz aus der Vorsaison. Zu den Niedersachsen kamen 151.547 Zuschauer, die Partie gegen Melsungen war in dieser Saison die achte in der ZAG-Arena, die ausverkauft war. Bemerkenswert ist dabei: Sowohl Kiel als auch Hannover-Burgdorf legten einen verkorksten Saisonverlauf auf die Platten.

Hannover-Burgdorfs Sportchef Sven-Sören Christophersen: Wir sind dankbar und stolz zugleich, dass in so einer bewegten Saison der Zuschauer-Zuspruch stabil geblieben ist. Die Spielzeit 2025/26 ist für Hannover-Burgdorf beendet, ein Rückkehrer steht fest. Koray Ayar (26), türkischer Nationalspieler und im Nachwuchs der Niedersachsen ausgebildet, hat seine aktive Karriere nach einer Saison bei Besiktas Istanbul beendet. Ayar wird ab Sommer Trainer der U23 von Hannover-Burgdorf, die den Aufstieg in die 3.

Liga geschafft hat. Verabschiedet wurden Marius Steinhauser (zu Rhein-Neckar Löwen), Thomas Solstad (Hoj Elite/Dänemark) und Sindre Aho (Ziel noch offen). Apropos anstoßen auf Platz 2 in der Zuschauer-Tabelle. Nach dem Spiel gegen Melsungen geht es für den größten Teil des Kaders der TSV Hannover-Burgdorf nicht nach Hause, sondern zum Flughafen Hannover-Langenhagen.

Planmäßig um 20.10 Uhr hebt Flug XR 537 der Airline Corendon Airlines ab, Zielflughafen ist Palma de Mallorca - es ist Zeit für eine verdiente Mannschaftsfahrt. Könnte sein, dass sich ab Montag dort so einige Mannschaften treffen





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Handball TSV Hannover-Burgdorf Zuschauerzahlen Mannschaftsfahrt Koray Ayar MT Melsungen European League Champions League

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TSV 1860 München muss absteigen: Was das für die Augsburger Regionalligisten bedeutetDer Abstieg des TSV 1860 München in die Regionalliga bringt Herausforderungen für den FC Augsburg II und den TSV Schwaben mit sich.

Read more »

TSV 1860 München nach Lizenzentzug und Ismaik-Kündigung vor Neuanfang in der RegionalligaDer TSV 1860 München hat die Zusammenarbeit mit Investor Hasan Ismaik nach 15 Jahren beendet und die Lizenz für die 3. Liga verloren. Der Verein wird in der Regionalliga Bayern starten und eine neue Betriebsgesellschaft gründen. Ismaik prüft rechtliche Schritte.

Read more »

Jonas Boldt startet erfolgreich bei Hannover 96: Becker und Titz bleiben, erster Transfer unterzeichnetDer neue Geschäftsführer Sport von Hannover 96, Jonas Boldt, hat in seiner ersten Woche wichtige Entscheidungen getroffen. Er sicherte Sportdirektor Ralf Becker und Trainer Christian Titz Rückendeckung zu und unterzeichnete den ersten Transfer, Jean Hugonet von Magdeburg. Obwohl er noch kein Einstandsbierchen mit seinen Kollegen getrunken hat, versprach er, dass es noch geben wird, sobald das komplette sportliche Team wieder da ist.

Read more »

TSV Hannover-Burgdorf beendet Spielzeit 2025/26 und blickt auf Erfolge zurückDie TSV Hannover-Burgdorf hat ihre Spielzeit 2025/26 beendet und ist stolz auf ihre stabilen Zuschauerzahlen. Der Verein belegte erneut den zweiten Platz in der Zuschauer-Tabelle und konnte auf eine Erfolgswiederholung anstoßen.

Read more »