TSV Hannover-Burgdorf beendet Spielzeit 2025/26 und blickt auf Erfolge zurück

Die TSV Hannover-Burgdorf hat ihre Spielzeit 2025/26 beendet und ist stolz auf ihre stabilen Zuschauerzahlen. Der Verein belegte erneut den zweiten Platz in der Zuschauer-Tabelle und konnte auf eine Erfolgswiederholung anstoßen.

Die TSV Hannover-Burgdorf hat ihre Spielzeit 2025/26 beendet und ist stolz auf ihre stabilen Zuschauerzahlen trotz einer bewegten Saison. Der Verein belegte erneut den zweiten Platz in der Zuschauer-Tabelle hinter dem THW Kiel.

Die Niedersachsen konnten auf eine Erfolgswiederholung anstoßen, da die Partie gegen Melsungen in der ZAG-Arena ausverkauft war. Die TSV Hannover-Burgdorf wird sich auf eine verdiente Mannschaftsfahrt auf Mallorca vorbereiten, da der größte Teil des Kaders nicht nach Hause, sondern zum Flughafen Hannover-Langenhagen geht. Der türkische Nationalspieler Koray Ayar wird ab Sommer Trainer der U23 von Hannover-Burgdorf, die den Aufstieg in die 3. Liga geschafft hat.

Der Verein verabschiedet Marius Steinhauser, Thomas Solstad und Sindre Aho, die ihre Karrieren bei anderen Vereinen fortsetzen werden





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