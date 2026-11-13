TSV Hannover-Burgdorf: Simon Gade verlässt den Verein, Leon Bergmann als Nachfolger im Visier

Simon Gade wechselt zur Saison zu Skanderborg AGF. Die TSV Hannover-Burgdorf sucht Nachfolger und soll Leon Bergmann von den Kadetten Schaffhausen verpflichtet haben.

Die TSV Hannover-Burgdorf hat offiziell den Abgang von Torwart Simon Gade nach der laufenden Saison bestätigt. Die Niedersachsen müssen sich kurzfristig vor dem entscheidenden Heimspiel am Sonntag um 18 Uhr beim VfL Gummersbach auf die Situation hinter dem Ballposten einstellen. Obwohl der Klub den Namen des neuen Arbeitgebers nicht direkt nannte, geht aus Berichten hervor, dass der Däne im Sommer zu Skanderborg AGF in seine Heimat wechseln wird.

Der direkte Nachfolger aus der Schweiz

Die Vakanz auf der Torhüterposition führt direkt zu Leon Bergmann, einem 22-jährigen Keeper von den Kadetten Schaffhausen. Dieser Traditionsverein spielt in der ersten Schweizer Liga und wird als heißer Kandidat für den Posten in Hannover gehandelt. Die Spur zu Bergmann ist demnach bereits klar identifiziert, was eine schnelle Neuaufstellung im Kader ermöglicht.

Also read Lenny Kotz vom TSV Friedberg ist einer der besten deutschen Beachvolleyballer

Bergmann kommt ursprünglich aus Graz und vertritt bereits die österreichische Nationalmannschaft. Er steht seit dem Sommer 2025 offiziell unter Vertrag bei den Kadetten in der Schweiz. Die TSV Hannover-Burgdorf plant somit eine gezielte Neustrukturierung, um auf der entscheidenden Position hinter der Nummer eins Joel Birlehm für ausreichend Tiefe und Qualität zu sorgen.

Personelle Veränderungen im Kader

Sportchef Sven-Sören Christophersen würdigte die Leistungen von Simon Gade und betonte dessen Rolle im Team. Der 29-jährige Torwart habe sich in den vergangenen Jahren stets in den Dienst der Mannschaft gestellt. Christophersen hob hervor, dass Gade sowohl auf als auch neben dem Spielfeld ein geschätzter Bestandteil des Teams war.

Advertisement

Die Führungsebene des Klubs blickt auf eine gute gemeinsame Zeit mit vielen besonderen Momenten und Erfahrungen zurück. Die Ankündigung des Abschieds löst dabei eine neue Wechselmaschinerie im Verein aus, die nun gezielt nach einer langfristigen Lösung für das Tor sucht. Die Priorität liegt darauf, die Kontinuität hinter Birlehm sicherzustellen.

Blick auf das Spiel gegen Gummersbach

Der Wechsel von Gade erfolgt nicht erst mit Beginn der neuen Spielzeit, sondern setzt den Kader vorerst unter Druck. Die TSV Hannover-Burgdorf muss am kommenden Sonntag um 18 Uhr beim VfL Gummersbach antreten. Das Match wird live bei Dyn übertragen und stellt eine wichtige Zäsur in der laufenden Saison dar.

Gade selbst bedankte sich in seiner Erklärung für die vier guten Jahre und die Möglichkeit, in der Bundesliga spielen zu dürfen. Er versicherte, dass seine Zeit bei den Recken noch nicht vorbei sei und er weiterhin alles für den Verein und die Mannschaft geben wird. Das Ziel ist ein guter gemeinsamer Abschluss der aktuellen Spielzeit.

Bestätigung des Wechsels nach Dänemark

Obwohl der neue Klub von Hannover-Burgdorf nicht offiziell genannt wurde, ist der Wechsel zu Skanderborg AGF laut SPORTBILD-Berichten bereits absehbar. Der dänische Verein steht aktuell auf dem achten Platz der ersten dänischen Liga. Die offizielle Bestätigung dieses Wechsels könnte zeitnah erfolgen.

Advertisement

Die TSV Hannover-Burgdorf steht nun vor der Aufgabe, die Lücke, die Gade hinterlässt, zu schließen. Die Suche nach einem geeigneten Ersatzmann für Joel Birlehm ist dabei ein zentraler Aspekt der aktuellen Personalplanung. Die Verpflichtung oder der Kontakt zu Leon Bergmann aus der Schweiz könnte diese Lücke schließen und den Kader für die kommende Zeit stabilisieren.