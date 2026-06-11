TSV Havelse übernimmt den Platz der 'Löwen' in der 3. Liga

Nachdem 1860 München aufgrund finanzieller Probleme gezwungen war, die Lizenz für die kommende Spielzeit zu entziehen, wird der TSV Havelse den Platz der 'Löwen' in der 3. Liga einnehmen. Die Niedersachsen rücken als bestplatzierter sportlicher Absteiger der Saison 2025/26 nach und haben alle Zulassungskriterien erfüllt.

Nachdem der Zwangsabstieg von 1860 München abgeschlossen ist, ist bekannt, wer den Platz der 'Löwen' in der 3. Liga einnehmen wird. Der TSV Havelse wird den Platz der 'Löwen' in der dritthöchsten Fußball-Spielklasse einnehmen.

Die Niedersachsen rücken gemäß § 55a der DFB-Spielordnung als bestplatzierter sportlicher Absteiger der Saison 2025/26 nach. Sie haben laut DFB-Mitteilung alle Zulassungskriterien im wirtschaftlichen und technisch-organisatorischen Bereich erfüllt. 1860 hatte als Tabellenachter eigentlich nichts mit dem Abstieg zu tun, aber aufgrund einer widerrufenen finanziellen Zusage von Investor Hasan Ismaik geriet der Klub in akute Geldnot. Es entstand eine Etatlücke in Höhe von 2,7 Millionen Euro, die die Münchner nicht mehr schließen konnten.

Somit wurde 1860 die Lizenz für die kommende Spielzeit entzogen, die Giesinger wurden nachträglich ans Tabellende gesetzt. Als Reaktion auf Ismaiks zurückgezogene Unterstützung kündigte der Klub nach 15 Jahren den Kooperationsvertrag mit dem Jordanier. Havelse hatte die Saison eigentlich als Tabellen-17. und damit auf dem ersten Abstiegsplatz beendet. Durch die Rückversetzung der Sechziger verbleibt der Klub nun in der Liga





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