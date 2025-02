TSV Schwaben Augsburg: Rechtsstreit um Punkteabzug beschäftigt die Sportrichter

Der TSV Schwaben Augsburg ist in einem Rechtsstreit mit dem Bayerischen Fußballverband (BFV) verwickelt. Der Aufsteiger droht ein Punkteabzug wegen Verstoßes gegen die U-23-Regelung in der Regionalliga Bayern. Der Verein hat Berufung eingelegt und mit einer renommierten Sportrechtskanzlei zusammengeschlossen. Das Urteil des Verbandssportgerichts könnte für den TSV Schwaben weitreichende Folgen haben.

Seit Monaten beschäftigt der Fall TSV Schwaben Augsburg die bayerische Sport gerichtsbarkeit, ein schnelles Ende scheint im Moment nicht in Sicht zu sein. Ein renommierter Sport rechtsanwalt vertritt den Aufsteiger, dem nun sogar zwölf Punkte Abzug drohen. Und macht Hoffnung. Ob auch in der nächsten Spielzeit Regionalliga-Fußball des TSV Schwaben im Rosenaustadion zu sehen sein wird, hängt wohl an Gerichten.

Zunächst wurden neun Punkte aus den Siegen der laufenden Saison der Regionalliga Bayern gegen den 1. FC Schweinfurt 05 (4:3), Türkgücü München (3:1) und den SV Wacker Burghausen (3:2) aberkannt und eine Spielwertung zu Gunsten der Gegner vorgenommen. Die Sportrichter sanktionierten damit den Verstoß gegen die U-23-Regelung der Regionalliga-Ordnung. Dort heißt es, dass auf dem elektronischen Spielbericht unter den 20 Spielern mindestens vier Akteure aufgeführt sein müssen, die die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, noch kein A-Länderspiel für einen anderen Nationalverband bestritten und am 30. Juni vor Beginn des Spieljahres das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Das war nicht der Fall, und so wurden zunächst die drei Partien mit 0:2 gegen den TSV Schwaben Augsburg gewertet. Wie berichtet, hat sich auch Eintracht Bamberg (2:0 für die Schwaben) den drei protestierenden Klubs angeschlossen, sodass die Strafe für den Augsburger Klub auf einen Punkteabzug von zwölf Zählern angehoben wurde. Max Wuschek, der das blutjunge Führungsteam der Violetten leitet, bestätigt diese Tatsache. Der Fall liegt nun seit Ende des vergangenen Jahres beim Verbandssportgericht. Sollte das erste Urteil weiter Bestand haben, hätte dies für die Schwabenritter natürlich fatale Folgen, statt 25 Punkten hätte der Klub plötzlich nur noch 13 Zähler auf seinem Konto, der sofortige Abstieg aus der bayerischen Königsklasse wäre wohl nur mehr schwer zu verhindern. Auch an der Tabellenspitze würde sich einiges ändern. Plötzlich hätte Tabellenführer 1. FC Schweinfurt 05 statt einem ganzen vier Punkte Vorsprung vor dem FC Bayern II. Doch die Schwaben wollen und werden weiter kämpfen. „Natürlich liegt der Fehler bei uns“, sagte Wuschek schon im vergangenen Herbst, doch für ihn und andere Experten steht das Urteil des BFV in keinem Verhältnis zur Schwere des Vergehens. Deshalb hat sich der Verein unter der Führung von Präsident Hans-Peter Pleitner, selbst Rechtsanwalt, dazu entschlossen, die wohl renommierteste deutsche Kanzlei für Sportrechtsfragen, Schickhardt aus Ludwigsburg, zu kontaktieren. Im Vereinsblatt der Violetten wird der Rechtsanwalt wie folgt zitiert: „Die streitgegenständliche U-23-Vorschrift ist evident europarechtswidrig und hätte daher keine Anwendung finden dürfen. Auch im Übrigen leiden die Urteile an Rechtsfehlern und sind daher insbesondere hinsichtlich der Spielwertungen aufzuheben.“ Nach der Berufung der Schwaben wurden die beteiligten Vereine zu weiteren Stellungnahmen aufgefordert, dies allein zeigt schon, wie kompliziert der Fall wohl auch für die Sportrichter im Freistaat ist. Selbst wenn das Verbandssportgericht das erste Urteil bestätigt, könnte der Rechtsweg für den TSV Schwaben noch nicht zu Ende sein. Nächste Instanzen wären das BFV-Schiedsgericht oder ein Gericht des Deutschen Fußballbundes (DFB). Am 22. Februar soll der Anpfiff zur Frühjahrsrunde in der Regionalliga Bayern erfolgen





TSV Schwaben Augsburg Regionalliga Bayern Sportgerichtsbarkeit Punkteabzug U-23-Regelung Rechtsstreit BFV Berufung

