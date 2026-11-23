Die TU Berlin erlaubt wieder Zugang zum Gebäude BH-N unter strengen Auflagen. Gleichzeitig fordern Studierende per Vollversammlung dringend mehr Investitionen in die marode Infrastruktur der Hochschule.

Das Präsidium der Technischen Universität Berlin hat am Freitag eine wesentliche Lockerung für Nutzer des Gebäudes BH-N (Bergbau- und Hüttenwesen) bekannt gegeben. Ab sofort entfällt die Pflicht zur Buchung von Zeitfenstern für den Zutritt zu diesem sanierungsbedürftigen Standort, sofern die Teilnehmer eine verpflichtende Brandschutzschulung besucht haben. Diese Entscheidung markiert einen konkreten Schritt im erweiterten Notbetrieb, der an der Universität etabliert wurde.

Bedingungen für die Wiedernutzung des Standorts

Durch die Aufhebung der Zeitfenster-Pflicht soll der operative Ablauf für Beschäftigte und Studierende wieder erleichtert werden. Die Bedingung für diesen verbesserten Zugang ist strikt: Alle Personen, die das Gebäude betreten wollen, müssen zwingend an einer Brandschutzschulung teilnehmen. Nur nachweisliche Teilnahme an dieser Schulung ermöglicht den regulären Zutritt ohne vorherige Terminvereinbarung. Dies stellt einen direkten Versuch dar, Sicherheitsstandards mit der notwendigen Nutzungsroutine in Einklang zu bringen.

Also read Union Berlin verliert 0:3 gegen Bayer Leverkusen

Darüber hinaus wurde ein neues Format für die Lehre im Gebäude BH-N eingeführt. Studierende werden künftig direkt von den Dozentinnen und Dozenten in den Lehrveranstaltungen unterwiesen, anstatt sich selbständig im Gebäude aufzuhalten. Diese Maßnahme zielt darauf ab, den Personenfluss zu kontrollieren und die Sicherheit während des Unterrichts zu gewährleisten. Externe Gäste dürfen das Gebäude derzeit jedoch weiterhin nicht betreten, um das Sicherheitskonzept nicht zu gefährden.

Gesetzliche Vorgaben und technische Unsicherheiten

Für die langfristige Lösung der Situation arbeiten Fachleute derzeit an einem detaillierten Konzept. Dieses Entwurf soll anschließend der zuständigen Bauaufsichtsbehörde vorgelegt werden, um die rechtlichen Anforderungen an die Gebäudestruktur zu klären. Bislang lassen sich jedoch keine klaren Aussagen zu den notwendigen Konsequenzen treffen. Ob umfangreiche Umbauten erforderlich sein werden und wie ein eventueller Zeitplan aussehen könnte, bleibt ungewiss.

Advertisement

Gleichzeitig bleibt das Hauptgebäude der Technischen Universität Berlin weiterhin geschlossen. Viele große Hörsäle im Zentrum der Campusstruktur sind nach wie vor nicht nutzbar. Dies führt zu einer erheblichen Einschränkung der räumlichen Kapazitäten. Große Lehrveranstaltungen können im betroffenen Gebäude BH-N weiterhin nicht stattfinden, was die organisatorische Planung an der Hochschule weiter erschwert.

Studentischer Protest und Forderungen nach Investitionen

Als Reaktion auf diese Entwicklungen haben die Studierenden der TU Berlin für den kommenden Donnerstag eine studentische Vollversammlung einberufen. Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) begründet diesen Aufruf mit der prekären Situation an der Hochschule. Unter dem Motto "mehr Geld für bessere Bildung" fordern sie angesichts der baufälligen Gebäude und der massiven Unterfinanzierung der Hochschullehre konkrete Verbesserungen.

Die Veranstaltung soll ab 16.00 Uhr im Raum HE 101 stattfinden. Im Mittelpunkt stehen Diskussionen über den aktuellen Zustand des Campus. Ziel der Versammlung ist es, Forderungen zu konkretisieren und Entscheidungen über weitere Protestmaßnahmen zu treffen. Diese Aktionen reihen sich in eine Reihe bundesweiter Proteste junger Menschen gegen die schlechte Ausbildungssituation ein.

Umfang des Sanierungsnotstands an der Hochschule

Das Ausmaß des Investitionsstaus wird an der TU Berlin als besonders gravierend dargestellt. Studierende berichten von stinkenden Toiletten, Asbest in den Wänden und tropfenden Decken. Laut Angaben des AStA befinden sich gerade einmal fünf von 103 Gebäuden der Universität in einem angemessenen Zustand. Diese Statistik unterstreicht die Dringlichkeit der aktuellen Debatte um die Sanierung.

Advertisement

Ein erheblicher Sanierungsstau besteht nicht nur an der TU Berlin, sondern auch an anderen Hochschulen in der Hauptstadt. Gebäude müssen regelmäßig schließen, da sie baufällig sind oder technische Mängel aufweisen. Im September teilte die Linken-Fraktion in einer Antwort auf eine schriftliche Anfrage mit, dass an der TU Berlin insgesamt 14 Gebäude betroffen sind. Rund 22 Prozent der gesamten Hochschulfläche sind derzeit nicht nutzbar, was die Lage für Lehre und Forschung weiter verschärft.