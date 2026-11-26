Studenten der TU Berlin haben das Mathegebäude besetzt, um gegen Sparmaßnahmen und Kriegsforschung zu protestieren. Sie fordern den Erhalt des Cafés und bessere Studienbedingungen.

Studenten der Technischen Universität Berlin haben am Abend einen Teil des Mathegebäude s an der Straße des 17. Juni besetzt. Die Aktion richtet sich gegen aktuelle Sparmaßnahmen und die Unterstützung von Kriegsforschung an der Hochschule. Ein Studentencafé im neunten Stock des Gebäudes dient als zentraler Ort der Besetzung und des Protests.

Besetzung des Mathegebäudes und Ziele

Das Mathegebäude steht im direkten Kontrast zum historischen Hauptgebäude, welches ebenfalls Teil der Campus-Infrastruktur ist. Die Studierenden nutzen den Raum im neunten Stock, der seit geraumer Zeit nicht mehr nutzbar ist. Ziel der Aktion ist es, das Café zu sanieren und wieder instand zu setzen. Eric Wendt, Masterstudent im Maschinenbau und Sprecher der Gruppe, betonte, dass man die Situation nicht länger hinnehmen wolle.

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Die Gruppe plant konkrete Maßnahmen zur Instandhaltung des Gebäudes. Neben der Reparatur von Fenstern, die sich nicht mehr öffnen oder schließen lassen, soll eine Solarkraftanlage installiert werden. Dies dient der Gewinnung eigener Energie und unterstreicht den Wunsch nach mehr Autonomie der Studierenden. Wendt erklärte, dass man sich zunächst häuslich einrichte, um dann die technischen Projekte anzugehen.

Am Abend der Besetzung herrschte eine gelassene und friedliche Stimmung. Rund ein hundert Personen waren vor Ort, kochten und verteilten Essen. Ein großes Banner mit der Aufschrift "Ihr habt uns kaputtgespart" brachte die Unzufriedenheit der Studierenden zum Ausdruck. Es wird betont, dass technisches Know-how vorhanden sei, um die Sanierungsarbeiten selbstständig durchzuführen.

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Vollversammlung und politische Forderungen

Der Schritt zur Besetzung folgte auf eine studentische Vollversammlung, auf der die Ziele klar definiert wurden. Die Mehrheit der Teilnehmer stimmte dafür, ein eigenes Kürzungs-Komitee einzusetzen. Ein Antrag, der Sparpolitik und Aufrüstung als miteinander verknüpft kritisierte, fand eine klare Mehrheit. Damit wurde der rechtliche und politische Rahmen für die folgende Aktion geschaffen.

Weitere Beschlüsse der Versammlung richteten sich gegen wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Institutionen in Besatzungsgebieten. Die Forderung sieht den Abbau von Kooperationsvereinbarungen mit israelischen Universitäten vor, die an Rüstungsforschung für die IDF beteiligt sind. Zudem soll die Zusammenarbeit mit Einrichtungen beendet werden, die sich auf besetzten Gebieten befinden. Nur eine einzige Gegenstimme wurde bei geschätzt fünfhundert Teilnehmenden registriert.

Kernpunkt der Kritik bleibt jedoch die Situation an der Universität selbst. Die Studierenden bemängeln massive Kürzungen auf Kosten der Lernenden. Gebäude müssten schließen, funktionierende Toiletten und Hörsäle seien rar geworden. Die Verwaltung wird als massiv unterbesetzt beschrieben, während der Senat weiterhin an der Bildung sparen wolle. Die Forderung nach einem Ende aller Kürzungen erhielt eine deutliche Mehrheit.

Baulicher Verfall und Sanierungsstau

Die Protestaktion spielt sich vor dem Hintergrund einer maroden Bausubstanz ab, die überwiegend aus der Nachkriegszeit stammt. Die Technische Universität Berlin hat rund 32.200 Studierende, die unter den Bedingungen leiden. Nach Wasserschäden im Jahr 2023 und 2024 infolge von Unwettern und Korrosion musste das Hauptgebäude im Mai geschlossen werden. Diese Ereignisse haben die Dringlichkeit der Forderungen nach Instandhaltung unterstrichen.

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Auch das Mathegebäude ist in Teilen gesperrt, was die Notwendigkeit einer alternativen Nutzung durch die Studierenden erklärt. Der Sanierungsstau an den Berliner Hochschulen wird auf mehr als acht Milliarden Euro geschätzt. Diese enorme Summe zeigt die系统ische Unterfinanzierung des Hochschulstandorts auf. Die Besetzung ist somit ein Ausdruck der Frustration über den langjährigen Mangel an Investitionen.

Eine weitere studentische Vollversammlung mit mehreren Hundert Teilnehmenden fand am Spätnachmittag in einem Hörsaal des Mathegebäudes statt. Die Organisatoren gaben an, dass keine Sicherheitsbedenken vorliegen. Für Teilnehmer, die sich unsicher fühlen, wurden Helme bereitgestellt. Die Aktionen verlaufen friedlich und zielgerichtet auf die Verbesserung der Studienbedingungen ab.