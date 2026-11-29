Miami-Dolphins-Star Tua Tagovailoa wurde von den Atlanta Falcons entlassen. Nach Verletzungen und Gehirnerschütterungen endet seine NFL-Zeit möglicherweise hier.

Der Quarterback Tua Tagovailoa steht kurz vor dem Ende seiner Profikarriere. Die Atlanta Falcons haben den 28-jährigen Spieler einen Tag vor dem Spiel gegen die Minnesota Vikings entlassen. Dieser Schritt markiert das Ende einer turbulenten Ära für den ehemaligen Star der Miami Dolphins. Tagovailoa sollte sich nur vorübergehend um die Position kümmern.

Vertragsverlauf und aktueller Status

Die Falcons verpflichteten Tagovailoa erst Ende März, um Stamm-Quarterback Michael Penix Jr. Zeit für seine Genesung nach einem Kreuzbandriss zu geben. Doch bereits vor dem Saisonauftakt verletzte sich Tagovailoa im Training an der schrägen Bauchmuskulatur. Penix kehrte in Woche drei zurück und übernahm die Führung. Seit einem kurzen Einsatz beim Sieg gegen die San Francisco 49ers in Woche sieben kam Tagovailoa nicht mehr zum Einsatz. Er befindet sich nun auf der Waiver-Liste und kann bis Montag um 22 Uhr MEZ von anderen Teams geholt werden. Erhält kein Klub Anspruch, wird er Free Agent mit einem Mindestvertrag von 1,25 Millionen Dollar.

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Gründe für die Entlassung

Falcons-Geschäftsführer Ian Cunningham begründete die Trennung mit Gesprächen mit den Vertretern des Spielers. Er betonte, dass Tagovailoa sich durch Charakter und Anstand ausgezeichnet habe. Cunningham erklärte, dies sei der beste Weg nach vorn für alle Beteiligten. Wir wünschen Tua und seiner Familie nur das Beste, so Cunningham. Der Klub sah keine Perspektive für eine weitere Zusammenarbeit. Tagovailoa hatte ursprünglich den Wettbewerb um den Stammplatz gesucht. Doch seine Verletzungsgeschichte und die Leistungen sprachen dagegen.

Vergangenheit in Miami und Verletzungen

Tagovailoa war das Gesicht der Miami Dolphins. Nach einer starken Saison verlängerte der Klub den Vertrag des Hawaiianers um vier Jahre. Der Wert betrug 212,4 Millionen Dollar. Viele Experten sahen ihn als legitimen Erben von Dan Marino. Doch der Absturz begann bereits in Miami. Im September 2024 zog sich Tagovailoa bei einem Spiel gegen die Buffalo Bills eine Gehirnerschütterung zu. Es war die vierte dokumentierte Gehirnerschütterung. Die Diskussion über seine Gesundheit und langfristige Folgen wurde lauter. Nach sechs Wochen kehrte er zurück, doch seine Leistungen wurden schlechter.

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Spielstatistik und Leistungseinbruch

Die Saison 2025 war eine Katastrophe für Tagovailoa. Er warf 15 Interceptions bei nur 20 Touchdowns. Dies war der zweitschlechteste Wert in der gesamten NFL. Trainer Mike McDaniel setzte ihn nach einer desaströsen Vorstellung gegen die Pittsburgh Steelers im Dezember 2025 auf die Bank. Tagovailoa wurde zum dritten Quarterback degradiert. McDaniel ist inzwischen bei den LA Chargers tätig. Die Dolphins zogen im März 2026 die Reißleine und entließen den Spieler.

Mögliche neue Verpflichtungen

Der US-Sender CBS nennt die New England Patriots, Baltimore Ravens und Arizona Cardinals als mögliche Interessenten. NFL-Analyst Mike Florio von NBC äußerte Zweifel. Er war überrascht, dass die Falcons so lange gewartet haben. Eine Verpflichtung wäre kein großes Investment. Doch erst muss ein Team den Schritt wagen. Die NFL startet jeden Sonntag um 19 Uhr bei RTL. Die deutsche Konferenz ist bei Sky Sports zu sehen. Alle Spiele mit US-Kommentar bietet DAZN auf dem NFL Game Pass an.