Thomas Tuchel übersteht die erste Bewährungsprobe als englischer Nationaltrainer. Dank zweier Tore von Harry Kane und einem Treffer von Jude Bellingham besiegt England Kroatien mit 4:2 und verspricht neues WM‑Potential.

Thomas Tuchel hat mit einem knappen 4:2-Sieg gegen Kroatien die erste Bewährungsprobe als neuer Cheftrainer der englischen Nationalmannschaft erfolgreich bestanden. Die beiden Superstars Harry Kane und Jude Bellingham bewiesen dabei, dass sie das Rückgrat einer Mannschaft bilden, die seit sechs Jahrzehnten verzweifelt auf den zweiten Weltmeistertitel wartet.

Nach einer unsicheren Anfangsphase zog sich England dank eines wiederholten Elfmeteraufsatzes von Kane im 12. Minute in die Führung und verstärkte das Ergebnis kurz darauf mit einem Kopfballtreffer nach einer Ecke. Bellingham brachte das Spiel nach der Pause mit einem Distanzschuss aus 24 Metern zum 2:0. Kroatien reagierte jedoch sofort: Martin Baturina reduzierte über ein Meisterwerk mit dem linken Fuß, und kurz darauf traf auch Petar Musa, der derzeit in der MLS bei FC Dallas unter Vertrag steht, zum 2:2-Ausgleich.

Das letzte Tor für England kam erst in der Schlussphase, als Marcus Rashford den Ball im Strafraum festmaschierte und den Ballmannschafts‑Endstand auf 4:2 stellte. Der Erfolg war kaum ohne Kontroversen. Bereits vor dem Spiel hatten Diskussionen um Tuchels Kaderwahl die Gemüter erhitzt, insbesondere die Nicht‑Berücksichtigung junger Talente wie Cole Palmer und Phil Foden, die viele Fans enttäuschten. Tuchel musste außerdem das Erbe eines langen Wartens auf den zweiten WM‑Titel tragen, das seit dem Triumph von 1966 die Nation belastet.

Während des Spiels stand er jedoch selbstsicher im Hintergrund, ließ seine Spieler ihre Stärken ausspielen und entschied sich taktisch dafür, die Offensive auf die beiden Top‑Stürmer zu konzentrieren. Der kritische Moment des Spiels war ein umstrittener Elfmeter, der wegen eines Fouls von Kroatiens Veteran Luka Modrić vergeben wurde.

Kane verfehlte beim ersten Anlauf das Tor, doch nach einer schnellen Reaktion des kroatischen Torhüters Dominik Livaković, der die Linie zu früh verließ, wurde der Strafstoß wiederholt - und dieses Mal verwandelte Kane souverän. Trotz des klaren Sieges zeigte sich das englische Team in der Defensive anfällig. Nach dem zweiten Treffer von Kane ließ die Defensive leicht nach, wodurch Kroatien fast den Ausgleich erzwingen konnte.

Die Mannschaft wirkte im Mittelfeld nicht immer kompakt, und einzelne Spieler wie Nico O'Reilly und Declan Rice konnten nur selten gefährliche Aktionen ausbauen. Gleichzeitig sorgte das hohe Pressing von Tuchels Team für viele Glücksmomente, die aber nicht immer zu klaren Torchancen führten. Insgesamt verkörperte das Spiel eine Mischung aus taktischer Disziplin, individuellen Glanzleistungen und den typischen Schwächen, die England in der Vergangenheit immer wieder geplagt haben.

Die Nachricht, dass Tuchel nach diesem Triumph als Trainer bleiben könnte, hat die Fans begeistert, und die Hoffnungen auf den ersehnten WM‑Titel wurden wieder neu entfacht. Der nächste Schritt für die Three Lions besteht nun darin, die defensive Stabilität zu verbessern und die Offensivkraft von Kane und Bellingham weiter zu nutzen, um im weiteren Turnierverlauf von einer starken Position aus zu kämpfen





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