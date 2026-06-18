Tuchel kritisiert Fotografen-Position bei Hymne und fordert Fifa zum Handeln auf

Während des EM-Eröffnungsspiels England gegen Kroatien standen Fotografen so dicht vor der Trainerbank, dass Trainer Thomas Tuchel seine Spieler nicht sehen konnte. Er kritisierte die Fifa, die daraufhin Änderungen zusagte. Sportlich siegte England mit 4:2.

Thomas Tuchel , Trainer der englischen Nationalmannschaft, äußerte nach dem EM-Auftaktspiel gegen Kroatien deutliche Kritik an den Platzverhältnissen für Fotografen . Während der Hymne n-Zeremonie standen Dutzende Fotografen unmittelbar vor der Trainerbank, sodass Tuchel und sein Staff die Spieler auf dem Feld nicht sehen konnten.

Er described dies als einen echten Schönheitsfehler des Abends und bat die Fifa eindringlich, die Position der Fotografen zu verändern, damit der Coaching-Staff einen freien Blick auf die Spieler und die Zeremonie habe. Die Fifa reagierte prompt und kündigte an, dass der Coaching-Staff künftig seitlich stehen dürfe, um die Sicht zu verbessern. Die Szene hatte international für Aufsehen gesorgt, Tuchel war zunehmend ungehalten geworden und hatte versucht, eine neue Position zu suchen, bevor die Hymne begann.

Trotz dieser Unannehmlichkeit konnte sich Tuchel über die sportliche Leistung seiner Mannschaft freuen. Die Three Lions gewannen das Spiel mit 4:2, Torschützen waren Harry Kane (12. , 42. ), Jude Bellingham (47.

) und Marcus Rashford (85. ). Für Kroatien trafen Martin Baturina (36. ) und Petar Musa (45.

+5). Das Spiel zeigte die offensive Stärke Englands, während Kroatien trotz zwischenzeitlicher Ausgleiche letztlich unterlag





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