Tuchel und Pickford: Eine Diskussion im Spiel

Der englische Trainer Thomas Tuchel und der Torwart Jordan Pickford kamen während der Partie zwischen England und Deutschland zu einer Diskussion. Tuchel war unzufrieden mit Pickfords Spielaufbau und schrie ihm zu, das zu tun, was er ihm sage.

Während der Fußball partie zwischen England und Deutschland kam es zwischen dem englischen Torwart Jordan Pickford und dem Trainer Thomas Tuchel zu einer Diskussion. Tuchel war unzufrieden mit Pickfords Spielaufbau und schrie ihm zu, das zu tun, was er ihm sage.

Pickfords Reaktion war nicht im Sinne des Trainers, da er den Ball in die falsche Richtung passte. Dies führte zu einer klaren Halbzeitansprache von Tuchel, wie Harry Kane bestätigte. Tuchel erklärte seinen Ansatz bei der Ansprache und betonte, dass er die Spieler ermutigen wollte, alles zu geben. In der zweiten Halbzeit starteten die Spieler mit voller Kraft und konnten so den Gegner nicht mehr in die Defensive drücken





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