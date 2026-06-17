Tuchel verrät Bedingung für Mitsingen der englischen Nationalhymne

Thomas Tuchel (52) hat verraten, unter welcher Bedingung er bei Englands Nationalhymne mitsingen würde: Erst wenn die 'Three Lions' tatsächlich im Finale der Weltmeisterschaft stehen. Der deutsche Nationalcoach der Engländer erklärte, dass für ihn der passende Moment gekommen wäre, 'God Save The King' anzustimmen, sollte seine Mannschaft am 19. Juli um den größten Titel im Weltfußball kämpfen.

Thomas Tuchel (52) hat verraten, unter welcher Bedingung er bei England s Nationalhymne mitsingen würde: Erst wenn die 'Three Lions' tatsächlich im Finale der Weltmeisterschaft stehen.

Der deutsche Nationalcoach der Engländer erklärte, dass für ihn der passende Moment gekommen wäre, 'God Save The King' anzustimmen, sollte seine Mannschaft am 19. Juli um den größten Titel im Weltfußball kämpfen. Bislang hält sich der frühere Chelsea-Trainer während der Hymne demonstrativ zurück. Auch vor dem WM-Auftakt gegen Kroatien (17.

Juni, 22 Uhr/ZDF, MagentaTV und im) wird sich daran nichts ändern. Tuchel war am Abend gemeinsam mit seinem 26-köpfigen Aufgebot nach Dallas gereist, wo die Engländer ihr Turnier eröffnen. Im Stadion in Arlington werden rund 80.000 Fans erwartet. Auf die Frage, ob sie einen mitsingenden Trainer erleben würden, reagierte Tuchel mit einem Schmunzeln: 'Noch nicht.

Ich denke, so weit sind wir noch nicht.

' Tuchel weiter: 'Ganz am Ende vielleicht. Ich bin immer noch etwas schüchtern. Ich möchte niemanden vor den Kopf stoßen und auch nicht, dass der Fokus jetzt darauf liegt.

' Dass er den Text der britischen Hymne beherrscht, scheint allerdings außer Frage zu stehen. Als Reporter nachhakten, ob er die Zeilen überhaupt kenne, antwortete Tuchel lachend: 'So schwierig ist das nicht.

' Während der 52-Jährige über die Hymnen-Frage sprach, machten sich bereits Tausende England-Anhänger auf den Weg nach Texas. Rund 10.000 Fans wurden zum richtungsweisenden Gruppenspiel in der Region Dallas erwartet. In der Geschichte der englischen Nationalmannschaft ist Tuchel erst der dritte ausländische Trainer. Nur einer hat bislang die Hymne öffentlich mitgesungen: Der Schwede Sven-Göran Eriksson (†76) wagte sich einst an den Text - wirkte dabei jedoch nicht immer vollkommen textsicher.

Der Italiener Fabio Capello (79), der England bei der WM 2010 in Südafrika betreute, verzichtete komplett auf Gesang, stand während der Hymne mit ernster Miene schweigend an der Seitenlinie





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thomas Tuchel Englische Nationalmannschaft Nationalhymne WM 2022 England

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kurz vor WM-Spiel: Kurioses Schunkeln während NationalhymneKurz vor einem WM-Spiel zwischen Spanien und Kap Verde kam es zu einer kuriosen Szene. Während der Nationalhymne von Kap Verde sah man die Insel-Kicker Arm in Arm zur Melodie der Landesmusik hin und her schunkeln. TV-Expertin Almuth Schult kommentierte dies und fügte mit einem Schmunzeln hinzu: "An den Händen fassen, umarmen, alles schon da gewesen ...".

Read more »

Laute Pfiffe während iranischer NationalhymneInglewood - Während des Abspielens der iranischen Nationalhymne unmittelbar vor dem Anstoß des WM-Spiels gegen Neuseeland sind im Stadion laute Pfiffe

Read more »

Iranische Nationalhymne vor WM-Spiel gegen Neuseeland sorgt für AufregungWährend des Abspielens der iranischen Nationalhymne vor dem Anstoß gegen Neuseeland wurden laute Pfiffe gehört und politische Proteste im und vor dem Stadion Inglewood ausgetragen. Die Hass-Flaggen und Schwenktotiden trugen zu einem stark aufgeladenen, aber friedlichen Abend bei.

Read more »

Deutsche Nationalhymne: Was Sie über das Lied wissen müssenDie deutsche Nationalhymne besteht aus mehreren Strophen, doch nicht alle werden offiziell gesungen. Besonders die erste Strophe ist in Verruf geraten.

Read more »