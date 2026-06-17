Thomas Tuchel führt England als Favorit in die WM 2026. Die Three Lions starten gegen Kroatien, das sich als Turniermannschaft etabliert hat. Die Begegnung verspricht eine klare Standortbestimmung nach einer souveränen Qualifikation und kontroversen Kaderentscheidungen.

Thomas Tuchel führt die englische Nationalmannschaft als großer Favorit in die Weltmeisterschaft 2026, mit dem Ziel, den ersten WM-Titel seit 1966 zu gewinnen. Nach einer souveränen Qualifikation und einem überzeugenden 3:0-Sieg gegen Costa Rica in der Generalprobe scheint das Team bereit für den ersten großen Triumph seit über einem halben Jahrhundert.

Die Nominierung des Kaders durch Tuchel hatte jedoch in England für einiges Aufsehen und Kritik gesorgt, insbesondere wegen der Nichtberücksichtigung von Spielern wie Cole Palmer und Phil Foden. Diese Entscheidungen wurden sogar als "deutscher Spion" tituliert, was den Druck auf den deutschen Trainer erhöht. Zum Auftakt der Endrunde erwartet die Three Lions eine klare Standortbestimmung gegen Kroatien, eine Nation, die sich in den letzten Jahren als unermüdliche Turniermannschaft etabliert hat.

Kroatien wurde 2018 in Russland Vizeweltmeister und vier Jahre später in Katar Dritter, marschierte zudem ungeschlagen durch die Qualifikation. Der kroatische Kader verfügt über eine Mischung aus erfahrenen Stars wie Luka Modrić und hungrigen Bundesliga-Legionären, darunter Josip Stanisic vom FC Bayern München und Igor Matanovic vom SC Freiburg. Die Begegnung findet in der新任史丹利杯(r) Stadium in Nordamerika statt, einem der beeindruckendsten Austragungsorte der WM 2026, bekannt für seine gigantischen Videowände und enorme Kapazität.

Die Partie wird um 22:00 Uhr deutscher Zeit angepfiffen und ist live im Free-TV bei MagentaTV zu sehen, während ein kostenloser Liveticker auf ran.de angeboten wird. Die historischen Duelle zwischen England und Kroatien sind von dramatischen Begegnungen geprägt, wie dem 1:0-Sieg der Engländer bei der EURO 2020 im heimischen Wembley oder dem kroatischen Halbfinalsieg bei der WM 2018, der England aus dem Turnier warf.

Beide Teams kennen sich bestens und treffen auf Augenhöhe, wobei Kroatien durch taktische Disziplin und Erfahrung zu besiegen ist, während England mit jungem Talent und Tuchels taktischer Expertise glänzen will. Diese Eröffnungspartie verspricht eine intensive Standortbestimmung im Turnierverlauf zu werden, mit Auswirkungen auf den weiteren Weg beider Mannschaften





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