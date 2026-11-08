Tuggen: Mutmaßlicher Neonazi soll 27-jährigen Deutschen totgeschlagen haben

Im Club The Bandits in Tuggen soll ein 42-jähriger Mann einen 27-jährigen Thüringer mit einem Schlag getötet haben. Der Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft.

Im Club The Bandits in Tuggen im Kanton Schwyz soll ein 42-jähriger Mann in der Nacht auf den 18. Oktober einen 27-jährigen Deutschen aus Thüringen totgeschlagen haben. Wie die Schweizer Zeitung Blick berichtet, soll es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen Neonazi handeln, der Mitglied der in Deutschland verbotenen Gruppierung Blood and Honour sein soll.

Der Vorfall ereignete sich bei einer Aftershow-Party nach einem Konzert der Punkband Krawallbrüder. Den Angaben zufolge stammt der Verdächtige aus dem Kanton Luzern. Die Polizei traf kurz nach der Tat ein, die Ermittler hatten den genauen Hergang zum Zeitpunkt der Berichterstattung jedoch noch nicht bestätigt.

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Eskalation nach dem Wunsch nach einem Neonazi-Lied

Die Eskalation begann laut Blick mit einem Musikwunsch: Im Club sei ein Lied der rechtsextremen Band Landser gewünscht worden. Als der DJ den Song auflegte, sollen mehrere Hitlergrüße gezeigt worden sein, woraufhin es zu einer Massenschlägerei kam.

Der Deutsche aus Thüringen hatte im Oktober seine Mutter in der Schweiz besucht. Gemeinsam war er mit ihr auf das Konzert gegangen, und der Abend verlief zunächst fröhlich. Erst bei der Aftershow-Party kam es laut Blick zu dem Tumult, in dessen Verlauf die Situation eskalierte.

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Nach Darstellung der Zeitung prügelte der 42-jährige Tatverdächtige den Thüringer mit nur einem Schlag tot. Der 27-Jährige sei von der Faust des Neonazis im Gesicht getroffen worden und sofort bewusstlos zusammengebrochen. Seine Mutter soll die Tat mit ansehen müssen.

Vorwürfe zur Verbindung des Verdächtigen zur Szene

Laut Blick ist der Verdächtige seit mindestens 2008 Teil der Blood-and-Honour-Szene in der Schweiz. Vier Jahre später habe er Kontakt zum Blood-and-Honour-Netzwerk aufgenommen, wie die Zeitung weiter schreibt.

Einige Fotos, die Blick vorliegen, sollen den Mann bei einem Fackelmarsch sowie mit Anhängern der Gruppierung zeigen. Ob sich die Vorwürfe zur Zugehörigkeit bestätigen, ist derzeit nicht geklärt, da die Ermittlungen laufen und der Hergang bislang nicht offiziell bestätigt wurde.

Festnahme und Strafuntersuchung im Kanton Schwyz

Der mutmaßliche Täter wurde noch am selben Tag festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft. Nach den bisherigen Informationen gilt die Unschuldsvermutung für den Beschuldigten, bis ein Gericht über den Fall entschieden hat.

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Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz hat nach den vorliegenden Angaben eine Strafuntersuchung eröffnet. Der Bericht von Blick bricht an dieser Stelle ab, weitere Stellungnahmen der Behörde liegen daher nicht vor.