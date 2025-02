TUI startet stark in die Wintersaison mit Umsatzplus und starkem EBIT-Wachstum

Der Reisekonzern TUI verzeichnete im ersten Geschäftsquartal 2023 deutliche Zuwächse bei Umsatz und bereinigtem EBIT. Trotz geringerer Buchungszahlen für den gesamten Winter und die Sommersaison im Vergleich zum Vorjahr, zeigt sich TUI optimistisch für die Zukunft und erwartet weiter Wachstum im Gesamtjahr.

Der Reisekonzern Tui hat in den reiseschwachen Monaten Oktober bis Dezember 13% mehr Umsatz erzielt, das bereinigte Ebit verachtfachte sich. Der weltgrößte Reisekonzern Tui ist mit klaren Zuwächsen in die Wintersaison gestartet. Im ersten Geschäftsquartal bis Ende Dezember zählte der Konzern 3,7 Millionen Kunden und damit 6% mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Dienstag vor Beginn seiner Hauptversammlung in Hannover mitteilte.

Für den Rest des Jahres zeichnen sich bisher geringere Steigerungen ab: Sowohl für den gesamten Winter als auch für die Sommersaison registrierte Tui bisher 2% mehr Buchungen als im Vorjahr. Die Preise zogen um 4%. „Wir sind auf dem Weg zu weiterem Wachstum im Gesamtjahr“, sagte Tui-Chef Sebastian Ebel. In den reiseschwachen Monaten Oktober bis Dezember sprang der Umsatz um 13% auf rund 4,9 Milliarden Euro nach oben. Vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten (bereinigtes Ebit) verdiente Tui mit rund 51 Millionen Euro mehr als acht Mal so viel wie ein Jahr zuvor. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Verlust von gut 85 Millionen Euro. Touristikunternehmen schreiben im Winter meistens rote Zahlen. Ihre Gewinne fahren sie in der Hauptreisezeit im Sommer ein





