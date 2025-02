TUI startet Wintersaison mit deutlichen Zuwächsen

TUI erzielte im Tagesgeschäft zum zweiten Mal in der typischen reiseschwachen Jahreszeit schwarze Zahlen. Der Reiseriese setzt nun darauf, dass Urlaub auch bei schwacher Wirtschaft Priorität hat.

TUI startete die Wintersaison mit deutlichen Zuwächsen und erzielte im Tagesgeschäft zum zweiten Mal in der typischerweise reiseschwachen Jahreszeit schwarze Zahlen. Besonders die hauseigenen Hotels und Kreuzfahrtschiffe trugen zum Erfolg bei. Vorstandschef Sebastian Ebel sieht den Konzern für den Rest des Geschäftsjahres auf Kurs für weitere Steigerungen, allerdings in geringerem Maße. TUI setzt jetzt darauf, dass Urlaub für Verbraucher auch bei schwacher Wirtschaft priorisiert wird.

Mit der Prognose von fünf bis zehn Prozent mehr Umsatz 2025 nach gut 23 Milliarden Euro im Vorjahr und einem operativen Ergebnisplus zwischen sieben und zehn Prozent (Vorjahr: 1,3 Milliarden Euro) fühlt sich das Management sehr wohl. 2024 konnte TUI den bereinigten Betriebsgewinn fast um ein Drittel steigern. An der Börse hatte der Ausblick Ende letzten Jahres deshalb etwas enttäuscht. Doch die Aufholjagd nach der Corona-Pandemie ist vorbei, und im vergangenen Jahr profitierte TUI vom Marktaustritt des pleitegegangenen deutschen Konkurrenten FTI. In diesem Jahr werde noch der Rest der einst sieben Prozent Marktanteil von FTI umverteilt. Der Effekt werde aber geringer sein, und in FTIs Schwerpunktmarkt Türkei könnten gestiegene Preise bremsen. Die Buchungen wachsen bei TUI derzeit nicht so stark wie im vergangenen Jahr: Für das Sommerhalbjahr zählt das Unternehmen zwei Prozent mehr Buchungen, verglichen mit acht Prozent vor Jahresfrist. Das langsamere Wachstum erklärte Ebel mit 'weniger aggressiven' Preisen. Der Reiseriese erhöht die Durchschnittspreise um vier Prozent und kann damit Kostensteigerungen auffangen. Bei unveränderter Kapazität ist wie im Vorjahr ein Drittel der Sommerreisen verkauft. Auch die jahrelange Krise von Boeing verhindert stärkere Verbesserungen. In der Folge müssen TUI und andere Boeing-Kunden länger auf ihre ohnehin verspäteten neuen Jets warten. Über den Winter habe TUI nur drei neue Boeing-Maschinen erhalten, sagte Ebel. Ursprünglich hätten es 16 oder 19 sein sollen. 'Gefühlt kriegen wir gar nichts', sagte der Manager. Zwar fehlten dem Konzern keine Flugzeuge, um sein Geschäft zu betreiben. Allerdings habe er wegen der fehlenden Lieferungen mehr ältere Maschinen in der Flotte - und diese seien teurer im Betrieb





airliners_de / 🏆 84. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

TUI Reiseindustrie Umsatzwachstum Wintersaison Boeing FTI Nachholjagd

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tourismus: Tui legt zum Winterstart zu – Verlust verringertHannover - Der weltgrößte Reisekonzern Tui ist mit klaren Zuwächsen in die Wintersaison gestartet. «Die Menschen priorisieren ihren Urlaub auch in

Weiterlesen »

Weitere Parteien mit Zuwächsen: Trotz kurzem Aufwind: FDP verzeichnet MitgliederverlustSeit 2022 verliert die FDP an Mitgliedern in ihrer Partei. Mit dem Ampel-Aus soll es nun einen leichten Aufwind bei den Liberalen gegeben haben. Andere politische Kräfte verzeichnen im Moment hingegen Eintrittswellen. Zwei Parteichefinnen erklären, worin sie die Ursache sehen.

Weiterlesen »

Dow Jones schließt mit leichten ZuwächsenDer Dow Jones zeigte am 28. Januar 2025 leichte Kursgewinne und erreichte ein Tageshoch von 44.976,35 Punkten. Analysten beobachten die Entwicklung der Top- und Flop-Aktien im Index sowie die Fundamentaldaten der Unternehmen.

Weiterlesen »

DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft TUI auf 'Buy'FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 11 Euro auf 'Buy' belassen. Analyst Andre Juillard rechnet für das erste Geschäftsquartal mit einem

Weiterlesen »

TUI Cruises nimmt die Mein Schiff Relax entgegenDas erste Schiff der neuen InTUItion-Klasse von TUI Cruises, die Mein Schiff Relax, wurde von der Fincantieri-Werft in Monfalcone, Italien, an TUI Cruises übergeben. Das Schiff bietet zahlreiche Neuerungen und setzt auf Nachhaltigkeit.

Weiterlesen »

Tui übertrifft im 1Q Erwartungen und bestätigt PrognoseDer Reisekonzern Tui hat im ersten Geschäftsquartal 2024/25 einen höheren Umsatz erwirtschaftet als erwartet und den Verlust deutlich verringert. Der Konzern bestätigte seine Jahresprognose und seine mittelfristigen Ziele.

Weiterlesen »