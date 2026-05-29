TUI verlost 100 Urlaubsreisen nach Zypern und Türkei

BILD verlost 100 Urlaubsreisen für zwei Personen nach Zypern oder Türkei. Die Gewinner werden benachrichtigt und erhalten sieben Übernachtungen im Doppelzimmer, Flüge mit TUIfly, Transfers und All-Inclusive-Verpflegung.

Wenn morgens der erste Kaffee noch nach Alltag schmeckt, könnte wenige Stunden später schon Salz in der Luft liegen. Türkisblaues Wasser, warme Abende am Mittelmeer, ein Frühstück mit Blick aufs Meer und noch so vieles mehr!

Gemeinsam mit TUI schickt BILD insgesamt 100 Leserinnen und Leser für eine Woche in den Sommerurlaub nach Zypern oder an die türkische Ägäis! Zu gewinnen gibt es Reisen in vier TUI BLUE Hotels – vom luxuriösen Familienresort auf Zypern bis zum Adults-only-Hotel hoch über der türkischen Küste. Enthalten sind jeweils sieben Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer, Flüge mit TUIfly, Rail & Fly, Transfers sowie All-Inclusive-Verpflegung.

Wer gewinnt, muss im Grunde nur noch eines organisieren: den Reisepass – und vielleicht etwas Platz im Koffer für Sonnencreme und Vorfreude. Direkt am Meer der türkischen Ägäis liegt Ihr Urlaubsziel: Das TUI Blue Senoins TUI BLUE Seno bei Dalaman. Das Adults-only-Resort liegt spektakulär an einem Hang über einer Badebucht und gilt mit Infinity-Pools, Panoramablick und ruhiger Atmosphäre als perfekter Rückzugsort für alle, die einfach mal abschalten wollen. Für diese Reise stehen insgesamt 35 Gewinne bereit.

Düsseldorf – Dalaman: 12.06. –19.06.2026 | Abflug 06.00 UhrStuttgart – Dalaman: 12.06. –19.06.2026 | Abflug 13.45 UhrTUI BLUE Atlantica Aeneas Resort auf Zypern freut sich bereits auf glückliche Reisegewinner. Dort warten gleich drei unterschiedliche Resorts: das stilvolle Adults-only-Hotel TUI BLUE Atlantica Sea Breeze direkt am Meer, das familienfreundliche TUI BLUE Atlantica Sungarden Park nahe der Strände von Ayia Napa sowie das luxuriöse TUI BLUE Atlantica Aeneas Resort mit großzügigen Poollandschaften und besonderen Ruhebereichen für Familien.

Düsseldorf – Larnaka: 07.06. –14.06.2026 | Abflug 13.30 UhrIn Zypern erwartet Sie eine traumhafte Auszeit u.a. im TUI BLUE Atlantica AeneasAlle Reisen beinhalten Hin- und Rückflug mit TUIfly, Transfers zwischen Flughafen und Hotel sowie eine Woche All Inclusive. Schon der Flug gehört dabei zum Urlaub: TUIfly verbindet deutsche Flughäfen mit zahlreichen Sonnenzielen rund ums Mittelmeer. Moderne Maschinen, kurze Wege und entspannte Ferienatmosphäre sorgen dafür, dass das Kopfkino Richtung Strand oft schon über den Wolken beginnt.

Und vielleicht heißt es dann bald nicht mehr „Irgendwann mal Urlaub“ – sondern ganz konkret: Koffer packen, einsteigen, Sonne tanken. Sie wollen Urlaub? Dann machen Sie doch einfach mit! Nicht vergessen: Schon an 07.06. geht’s nach Zypern und ab 12.06. in die Türkei. Verlost werden 50 Reisen für zwei Personen





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