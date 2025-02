Tulsi Gabbard zur Nationalen Geheimdienstdirektorin ernannt

Der US-Senat hat Tulsi Gabbard mit knapper Mehrheit zur Nationalen Geheimdienstdirektorin ernannt. Die 43-Jährige, die in der Vergangenheit viel Verständnis für Kreml-Chef Wladimir Putin gezeigt und die Nato wegen des Ukraine-Kriegs kritisiert hatte, ist eine umstrittene Figur, die jedoch die Zustimmung des Senats erhalten hat.

Die US-Senat hat Tulsi Gabbard mit knapper Mehrheit zur Nationalen Geheimdienstdirektorin ernannt. Die 43-Jährige, die in der Vergangenheit viel Verständnis für Kreml-Chef Wladimir Putin gezeigt und die Nato wegen des Ukraine-Krieg s kritisiert hatte, erhielt 52 gegen 48 Stimmen die Zustimmung des Senats. Die Kammer bestätigte Gabbard somit als neue Leiterin der wichtigsten amerikanischen Geheimdienste .

Die Ernennung stellt einen weiteren Erfolg für die Personalpolitik von US-Präsident Donald Trump dar, der bislang auf wenig Widerstand in dem von seinen Republikanern dominierten Senat gegen seine Nominierungen stieß. Gabbard zählt zu den umstrittensten Kandidaten, die Trump für sein Regierungsteam ausgewählt hat. Da sie während ihrer Anhörung mit kritischen Fragen auch republikanischer Senatoren konfrontiert worden war, galt ihre Kandidatur zeitweise als wackelig. Bei dem Votum gab es dann aber nur eine Stimme gegen Gabbard aus den Reihen der Republikaner: Sie kam von Mitch McConnell, der über viele Jahre der Anführer seiner Partei im Senat war und immer wieder auf Distanz zu Trump gegangen ist.Gabbard hatte wenige Stunden nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor fast drei Jahren dem Westen die Verantwortung zugewiesen: Sie warf den USA und der Nato vor, sich über die russischen Sicherheitsinteressen hinweggesetzt zu haben - eine Argumentation, die sich mit der offiziellen Linie des Kremls deckt. Der Anführer der oppositionellen Demokraten im Senat, Chuck Schumer, richtete vor dem Votum über Gabbard eine vergebliche Warnung an seine republikanischen Kollegen: Diese habe eine „Besorgnis erregende Geschichte der Vorgeschichte der Beförderung Verschwörungserzählungen und Verbreitung von Propaganda“. In ihrer Anhörung hatte Gabbard versichert, dass sie die Geheimdienstinformationen „ohne Einseitigkeit, Voreingenommenheit oder politischen Einfluss“ analysieren und weitergeben werde. Als Nationale Geheimdienstdirektorin wird sie dafür zuständig sein, die Arbeit der 18 US-Geheimdienste zu beaufsichtigen und zu koordinieren. Auch ist es ihre Aufgabe, den Präsidenten täglich mit den wichtigsten aktuellen Geheimdienstinformationen zu versorgen. Umstritten ist Gabbard unter anderem auch wegen ihrer Haltung zum syrischen Bürgerkrieg. Sie hatte bestritten, dass der im vergangenen Dezember gestürzte Machthaber Baschar al-Assad Chemiewaffen eingesetzt hatte, und damit US-Geheimdiensterkenntnissen widersprochen. 2017 hatte sie Assad besucht. Während ihrer Senatsanhörung sah sich Gabbard auch mit kritischen Fragen zu ihrer Haltung zu dem Whistleblower Edward Snowden konfrontiert, den sie früher als „tapfer“ gelobt hatte. Snowden, der seit Jahren im russischen Exil lebt, hatte 2013 tausende streng geheime Dokumente über die Überwachungs- und Spionagepraktiken der US-Geheimdienste veröffentlicht. Sowohl die Republikaner als auch die Demokraten im Senat werfen dem früheren US-Geheimdienstmitarbeiter Snowden jedoch vor, mit seinen Enthüllungen die Sicherheit der USA gefährdet zu haben. Die aus dem US-Außengebiet Amerikanisch-Samoa stammende Gabbard gehörte früher den Demokraten an und saß von 2013 bis 2021 als Repräsentantin des Bundesstaats Hawaii im US-Repräsentantenhaus. Für die Wahl im Jahr 2020 hatte sie sich sogar um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten beworben, blieb allerdings chancenlos. Gabbard wandelte sich dann zur Trump-Anhängerin und trat im vergangenen Jahr den Republikanern bei.Bislang hat Trump mit seinen Nominierungen nur einen Fehlschlag erleben müssen. Sein ursprünglicher Kandidat für das Amt des Justizministers, Matt Gaetz, erklärte schon vor Beginn seiner Anhörungen seinen Verzicht, weil sich abgezeichnet hatte, dass er keine Mehrheit bekommen würde. Gaetz wird unter anderem Sexhandel vorgeworfen. Der neue Verteidigungsminister Pete Hegseth erhielt trotz zahlreicher Vorwürfe - unter anderem zu Alkoholismus, häuslicher Gewalt und fehlender Regierungserfahrung - die erforderliche Senatszustimmung, wenn auch mit hauchdünner Mehrheit. Die Abstimmungen über zwei weitere besonders umstrittene Kandidaten, den als Direktor der Bundespolizei FBI vorgesehenen Kash Patel und den designierten Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr.





Tagesspiegel / 🏆 42. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Tulsi Gabbard Nationale Geheimdienstdirektorin US-Senat Donald Trump Ukraine-Krieg Geheimdienste

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Umstrittene Trump-Nominierung: US-Senat bestätigt Tulsi Gabbard als GeheimdienstkoordinatorinMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Ex-Demokratin Tulsi Gabbard wird neue Geheimdienstkoordinatorin unter TrumpTulsi Gabbard, eine umstrittene ehemalige demokratische Kongressabgeordnete, wurde vom Senat mit 52 zu 48 Stimmen zur neuen Geheimdienstkoordinatorin der USA unter Präsident Donald Trump ernannt. Die Ernennung von Gabbard, die für ihre Nähe zum ehemaligen Assad-Regime und russlandfreundliche Ansichten bekannt ist, wurde von einigen Republikanern kritisiert.

Weiterlesen »

Tulsi Gabbard: Kontroverse um Trumps Kandidatin für GeheimdienstchefDie ehemalige Demokratin Tulsi Gabbard ist umstritten um die Nominierung als Nationale Geheimdienstdirektorin. Kritiker werfen ihr vor, Kreml-Propaganda zu vertreten. Gabbard weist die Vorwürfe zurück und verspricht eine parteiunabhängige Führung der Geheimdienste.

Weiterlesen »

Trump-Nominierte Kennedy und Gabbard erreichen wichtige Hürde im SenatDer Finanzausschuss des Senats stimmte mit knapper republikanischer Mehrheit für die Ernennung von Robert Kennedy zum Gesundheitsminister und von Tulsi Gabbard zur nationalen Geheimdienstdirektorin. Der Senat wird nun zustimmen müssen.

Weiterlesen »

Weltwirtschaftsforum als Vorbild: Wir brauchen einen 'Nationalen Risikobericht'Das Weltwirtschaftsforum hat zum 20. Mal einen düsteren Weltrisikobericht veröffentlicht. Umweltrisiken werden als besonders gefährlich eingeschätzt. Der Ökologe Pierre Ibisch schlägt vor, dass es auch einen ‚Nationalen Risikoreport‘ geben sollte, um unsere Zukunftsfähigkeit zu stärken.

Weiterlesen »

Ukraine-Krise: EU zwischen Solidarität und nationalen InteressenEU ringt um Ukraine-Politik. Während die meisten Mitgliedstaaten mehr Hilfe fordern, blockiert Ungarn. Was das für Kiew bedeutet.

Weiterlesen »