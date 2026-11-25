Blockade, Parolen und ein Handgemenge bei einem Treffen mit Ex-Mossad-Chef Barnea. Welche Folgen drohen?

Der frühere Mossad-Chef David Barnea war zu einer Veranstaltung im Bundestag eingeladen. Wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an den Pager-Angriffen im Libanon gab es Proteste. Zwei Politikerinnen versperren einen Sitzungssaal, ein Mann ruft Parolen.

Jetzt will Bundestagspräsidentin Klöckner den Vorfall aufarbeiten lassen. Tumult bei einer Veranstaltung im Bundestag: Zwei Abgeordnete der Linksfraktion haben ein Treffen mit dem früheren Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad, David Barnea, durch eine Blockade gestört. Auch im Sitzungssaal kam es zu einem Zwischenfall mit einem protestierenden Mann. Nun beschäftigt sich Bundestagspräsidentin Julia Klöckner mit den Vorfällen.

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Wie ein Sprecher des Bundestages mitteilte, will Klöckner die Ereignisse am Donnerstag im Ältestenrat des Parlaments ansprechen. Die Bundestagspolizei sei vor Ort gewesen. Einzelheiten würden derzeit noch aufgeklärt. Auf einem Video, das über die Plattform X verbreitet wurde, ist zu sehen, wie sich zwei Frauen vor die Tür eines Sitzungssaals im Paul-Löbe-Haus setzen.

Die Linken-Bundestagsabgeordnete Desiree Becker bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass sie und ihre Fraktionskollegin Tamara Mazzi auf den Aufnahmen zu sehen sind. Lange dauerte die Blockade offenbar nicht. Teilnehmer der Veranstaltung berichteten der dpa, die Aktion habe etwa eine Minute oder sogar weniger gedauert. Becker erklärte, der Bundestag dürfe keine Bühne für Kriegsverbrecher bieten.

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Nach ihren Angaben hielten die beiden Politikerinnen Bilder von Opfern der sogenannten Pager-Angriffe im Libanon hoch. Die Bundestagspolizei habe mit ihnen gesprochen und das Hausrecht durchsetzen wollen. Unmittelbare Konsequenzen habe es für die Abgeordneten während der Aktion nicht gegeben.

„Wir haben ja nur Bilder hochgehalten“, sagte Becker. Hintergrund des Protests sind Vorwürfe gegen den früheren Mossad-Chef. Barnea wird eine Beteiligung an den Pager-Angriffen auf die libanesische Terrormiliz Hisbollah im September 2024 vorgeworfen. Damals explodierten im Libanon nahezu zeitgleich Tausende tragbare Funkempfänger und Walkie-Talkies.

Dutzende Menschen wurden getötet, Tausende weitere verletzt. Becker bezeichnete die Angriffe als Kriegsverbrechen. Diese Bewertung ist eine Äußerung der Linken-Abgeordneten. Schon im Vorfeld hatte es Kritik an der Einladung Barneas gegeben.

Neben der kurzen Blockade vor dem Sitzungssaal kam es auch innerhalb der Veranstaltung zu Protesten. Ein auf Instagram verbreitetes Video zeigt ein Handgemenge mit einem Mann, der aus dem Saal geführt wird. Dabei beschimpft er Barnea auf Englisch lautstark als Kriegsverbrecher. Nach Angaben von Veranstaltungsteilnehmern handelte es sich offenbar um einen Aktivisten.

Er sei gegen Ende des Treffens auf der Tribüne aufgestanden und habe Parolen gerufen. Wer bei Google nach aktuellen Themen sucht, sieht neben den Suchergebnissen oft auch eine Box mit Schlagzeilen. Wenn Sie MOPO.de als bevorzugte Quelle hinterlegen, erscheinen unsere Inhalte häufiger in dieser Schlagzeilen-Box – verlässlicher Lokaljournalismus, aktuelle Nachrichten und wichtige Themen aus Hamburg direkt in Ihrem Überblick. Die Bundestagspolizei stellte nach Angaben der Bundestagsverwaltung die Personalien des Mannes fest.

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Anschließend sorgten die Beamten dafür, dass er das Gebäude verließ. Nun wird geprüft, ob gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Hausordnung des Bundestages eingeleitet wird. Mit den Vorfällen soll sich am Donnerstag der Ältestenrat befassen. Das Gremium unterstützt die Bundestagspräsidentin bei ihrer Arbeit und soll einen möglichst reibungslosen Ablauf im Parlament gewährleisten.

Organisiert wurde die Veranstaltung vom Verein Nahost-Friedensforum . Der Verein will nach eigenen Angaben durch seine Arbeit das Verständnis der deutschen Politik für die komplexe Situation im Nahen Osten verbessern. Zu den aktuellen Vorfällen wollte sich Naffo nicht äußern. Die Schirmherrschaft für das sogenannte Parlamentarische Frühstück hatte der stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Konstantin von Notz übernommen.

Er ist zugleich stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die Geheimdienste. Von Notz hatte sich bereits vor einigen Tagen irritiert über Kritik an seiner Rolle als Schirmherr gezeigt, die vor allem aus Teilen der Linken gekommen war. Israel sei ein enger Freund und Verbündeter Deutschlands. Auch die Nachrichtendienste beider Länder arbeiteten eng zusammen, argumentierte der Grünen-Politiker.

Deshalb sei es selbstverständlich, auf parlamentarischer Ebene über aktuelle sicherheitspolitische Fragen im Gespräch zu bleiben – auch dann, wenn man nicht immer derselben Meinung sei. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert, Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.

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