Tumulte und Emotionen in Lansing: Gregor setzt Sophia vor die Tür und Leon bekommt eine überraschende Chance

In dieser Woche gibt es bei 'Dahoam is Dahoam' jede Menge Drama und Überraschungen. Gregor ist so wütend auf Sophia, dass er sie aus dem Haus wirft. Doch war ihr Vorstoß, einen Antrag auf Denkmalschutz zu stellen, am Ende doch die richtige Entscheidung? Gleichzeitig sorgt ein besonderes Motorsport-Erlebnis für Gesprächsstoff. Leon bekommt eine überraschende Chance, doch ob er sie nutzen kann, bleibt abzuwarten.

In dieser Woche wird Lansing wieder Schauplatz zahlreicher aufregender und emotionaler Entwicklungen. Die Serie 'Dahoam is Dahoam' begeistert seit Jahren die Zuschauer mit Geschichten aus dem fiktiven bayerischen Ort Lansing .

Von Montag bis Donnerstag können Fans tiefe Emotionen und spannende Überraschungen erwarten. In der Woche vom 1. bis 3. Juni 2026 geht es in den Folgen um einen handfesten Streit zwischen Gregor und Sophia. Gregor setzt Sophia vor die Tür, nachdem sie einen Antrag auf Denkmalschutz gestellt hat.

Doch war ihr Vorstoß am Ende vielleicht doch die richtige Entscheidung? Gleichzeitig sorgt ein besonderes Motorsport-Erlebnis für Gesprächsstoff. Annalena Brunner sollte eigentlich gemeinsam mit Mike zu einem Rennen fahren, doch plötzlich soll Hubert den Platz übernehmen. Das gefällt Motorsport-Fan Leon gar nicht, der selbst gerne dabei wäre.

Später kommt es zu einer überraschenden Wendung: Hubert macht sich Sorgen, Leon unter Druck zu setzen, und bittet Mike, stattdessen mit dem Jungen nach Monte Carlo zu reisen. Doch ob Mike darauf eingeht und Leon seinen großen Traum erfüllt, bleibt zunächst offen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dahoam Is Dahoam Lansing Gregor Sophia Motorsport Leon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Liebe: Wie sie kommt | Terra X Doku mit Leon WindscheidLiebe bringt Menschen dazu, alles zu wagen, selbst Verbotenes. Ohne die Liebe hätte die Spezies Mensch sich nicht so erfolgreich weiterentwickelt und überlebt.

Read more »

Zverevs wichtigste Stütze: Familie, Freunde und ein Dackel – aber wo ist Sophia Thomalla?Alexander Zverev jagt den French-Open-Titel in Paris. Doch wer ist an seiner Seite? Familie, Freunde und sogar ein Hund sind dabei, aber von Sophia Thomalla fehlt jede Spur.

Read more »

Amazon verkauft mir 2027 schon zum x-ten Mal das gleiche Spiel – und ich kann nicht widerstehenAmazon wirft die Remake-Maschine an. Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Read more »

„Maybrit Illner“: Diese Gäste diskutieren heute über das Thema Trumps Chaos und Europas ChanceHeute Abend läuft eine neue Folge von „Maybrit Illner“ im TV. Welche Gäste sind dabei und um welches Thema geht es am 4.6.26? Die Antworten darauf gibt es hier.

Read more »