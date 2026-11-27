Abgeordneter Tuna Koçak meldet rassistische Karikatur in Bundestags-Hauspost. Anzeige erstattet, Fall an Julia Klöckner weitergeleitet.

Der Abgeordnete Tuna Koçak hat bestätigt, rassistisch und muslimfeindlich gefärbte Nachrichten über die interne Hauspost des Deutschen Bundestag s erhalten zu haben. Diese gravierende Vorkommnis teilte Koçak auf seinen Social-Media-Plattformen X und Instagram öffentlich mit, um auf den Vorfall und die damit verbundene Diskriminierung aufmerksam zu machen. Der Abgeordnete aus Neukölln fügte seinem Beitrag ein Foto des offending Schreibens bei, das als direkter Angriff auf seine religiöse Identität gewertet wird.

Detailbeschreibung der rassistischen Karikatur

Die visuelle Darstellung in dem Schreiben zeigt eine Karikatur, auf der ein Mann mit dunklem, langem Bart zu sehen ist. Begleitet wird dieses Bild von der provokanten und beleidigenden Aussage: "Ich hab 'ne Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Mohammed". Diese spezifische Formulierung zielt eindeutig auf eine Herabwürdigung des Islam und der Muslime ab. Koçak betonte, dass dieser Inhalt nicht nur persönlich beleidigend, sondern auch ein Angriff auf die Würde aller betroffenen Religionsgemeinschaften im Parlament ist.

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Weiterleitung an Julia Klöckner und Strafanzeige

Als direkte Reaktion auf den Erhalt der rassistischen Post kündigte Tuna Koçak an, den Vorfall unverzüglich zur Anzeige zu bringen. Dies geschah explizit auf seiner Instagram-Seite, wo er seine Entschlossenheit unterstrich, juristische Schritte einzuleiten. Zudem bestätigte er, dass der entsprechende Brief bereits an die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner von der Partei CDU weitergeleitet wurde. Durch diese offizielle渠道-Eskalation soll der Vorfall nun auf höchster parlamentarischer Ebene behandelt und untersucht werden.

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Betroffenheit über den internen Verbleib der Post

Ein besonderer Skandalpunkt für den Abgeordneten ist die Tatsache, dass die rassistische Nachricht über die interne Hauspost des Bundestags versendet wurde. Koçak erklärte, dass viele Menschen in seinem Umfeld, einschließlich seiner selbst, bereits Schlimmeres erlebt hätten. Der Vorwurf, dass diskriminierende Inhalte diesen sicheren internen Postweg nutzen könnten, wurde als besonders erschreckend und einbruchgefährdend für das Vertrauen in die Institution bewertet. Er betonte, dass er nicht der Einzige sei, der ein solches Schreiben erhalten habe, was auf ein möglicherweise systematisches Problem hindeutet.

Vorherige Kontroversen und Rammo-Clan Verbindungen

Seit der Berliner Abgeordnetenhauswahl im September war es relativ ruhig um den Abgeordneten aus Neukölln geworden. Diese Stille folgte auf eine Phase intensiver öffentlicher Kritik an seinen bekannten Kontakten zum sogenannten Rammo-Clan. Die mediale Aufarbeitung dieser Verbindungen führte dazu, dass Koçak seinen Sitz im Innenausschuss des Bundestags aufgab. Die aktuelle Situation mit der rassistischen Hauspost steht in keinem direkten juristischen Zusammenhang zu diesen früheren politischen Auseinandersetzungen, wird aber vor diesem historischen Hintergrund wahrgenommen.