Der tunesische Fußball-Verband hat Nationaltrainer Sabri Lamouchi nach der 1:5-Niederlage gegen Schweden bei der Weltmeisterschaft entlassen. Die Entscheidung fiel nach einer Krisensitzung, berichten mehrere Journalisten. Lamouchi hatte das Team erst im Januar übernommen, konnte aber nur einen Sieg in fünf Spielen erzielen.

Sabri Lamouchi übernahm im Januar das Amt des Nationaltrainers Tunesien s. Nach der deutlichen 1:5-Niederlage gegen Schweden bei der Weltmeisterschaft soll er entlassen worden sein. Der tunesische Journalist Romain Molina, der unter anderem für die New York Times, The Guardian, BBC und CNN schreibt, berichtete auf der Plattform X, dass Nationalcoach Sabri Lamouchi nach einer kurzfristig einberufenen Krisensitzung entlassen wurde.

Sein tunesischer Kollege Matteo Trabelsi äußerte sich in einem Beitrag, den Molina teilte, mit kritischen Worten über Lamouchis Verhalten in der Kabine und dessen mangelnde Fähigkeit, die Mannschaft zu einen. Damals sei ihnen vorgeworfen worden, zu lügen und die Gruppe zu destabilisieren. Das Ergebnis: Nach dem ersten Gruppenspiel wurde er entlassen. Trabelsi kommentierte dies mit ironischen Worten über die Trainerleistung und die übliche Schuldzuweisung an Journalisten.

Auch andere Reporter, wie der Brite Ben Jacobs, berichteten auf X über die Entlassung, wobei eine offizielle Bestätigung des tunesischen Fußball-Verbandes noch ausstand. Der tunesische Radiosender Radio Mosaïque FM meldete ebenfalls, dass der Verband die Krisensitzung nach der Auftaktniederlage vorgeschlagen habe. Bereits in den Wochen vor dem WM-Start hatte es bei der tunesischen Nationalmannschaft Probleme gegeben. Bei der Generalprobe gegen Belgien setzte es ein 0:5, zuvor eine 0:1-Niederlage gegen Österreich.

Unter Lamouchi gab es in insgesamt nur fünf Spielen einen einzigen Sieg, ein 1:0 gegen Haiti bei seinem Debüt. Das Missverständnis zwischen Trainer und Mannschaft scheint damit beendet zu sein





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