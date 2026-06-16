Tunesien feuert Trainer Lamouchi nach WM-Auftaktpleite - Hervé Renard übernimmt

Nach der 1:5-Niederlage gegen Schweden entlässt der tunesische Verband Nationaltrainer Sabri Lamouchi. Sein Nachfolger wird der erfahrene Franzose Hervé Renard, der zuletzt Saudi-Arabien coachte.

Die tunesische Fußballnationalmannschaft hat nach nur einem Spiel bei der Weltmeisterschaft in Katar ihren Trainer entlassen. Nach der deutlichen 1:5-Auftaktniederlage gegen Schweden am Dienstag gab der Verband die sofortige Trennung von Sabri Lamouchi bekannt.

Der Franzose hatte das Amt erst im Frühjahr übernommen. Als Grund für die überraschende Entscheidung wurden die enttäuschenden Ergebnisse der jüngsten Vergangenheit genannt. Unter Lamouchi gewann Tunesien nur eines von fünf Spielen - das war ein knapper 1:0-Erfolg gegen Haiti. Besonders die beiden letzten Testspiele vor der WM sorgten für Alarmstimmung: Gegen Österreich verlor man mit 0:1, die Generalprobe gegen Belgien endete mit einem dekatierenden 0:5.

Damit stand die Mannschaft bereits vor dem Schweden-Spiel unter massivem Druck. Die tunesischen Medien berichten übereinstimmend, dass Lamouchi noch am Abend der Niederlage das Mannschaftsquartier in der katarischen Hauptstadt Doha verlassen hat. Der Verband handelte schnell und präsentierte bereits am Mittwoch den Nachfolger: Hervé Renard, 57 Jahre alt, ein Franzose, der in Afrika als Trainerlegende gilt. Renard war zuletzt Nationaltrainer Saudi-Arabiens und führte die Mannschaft zur WM-Qualifikation.

Sein Vertrag in Saudi-Arabien endete jedoch kurz vor der Weltmeisterschaft. Nun übernimmt er die tunesische Auswahl mit der Aufgabe, das Blatt noch zu wenden. Renard wird noch vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Japan am Sonntag erwartet. Die Partie gegen die Asiaten wird für Tunesien bereits richtungsweisend sein, denn nach der klaren Niederlage gegen Schweden steht das Team enorm unter Druck.

Ein weiterer Misserfolg könnte das vorzeitige Aus bedeuten. Renard genießt besonders in Afrika einen hervorragenden Ruf. Mit der Nationalmannschaft von Sambia gewann er 2012 überraschend den Afrika-Cup und wiederholte diesen Erfolg 2015 mit der Elfenbeinküste. Dreimal wurde er zum Afrikas Trainer des Jahres ausgezeichnet.

Als Spieler war er zwar nur für Reserve- und Amateurteams im Einsatz, seine Karriere als Coach verlief dafür umso erfolgreicher. Nun soll er die Tunesier vor dem Aus in der Vorrunde bewahren. In der Gruppe F treffen die Nordafrikaner neben Japan auch auf den Mitfavoriten Niederlande. Die ersten beiden Teams jeder Gruppe sowie die acht besten Gruppendritten erreichen das Sechzehntelfinale.

Tunesien muss also dringend punkten. Renard steht vor einer enormen Herausforderung, doch seine Erfahrung mit Überraschungserfolgen gibt Anlass zur Hoffnung. Die tunesischen Fans hoffen auf eine ähnliche Sensation wie damals in Sambia. Die Vorbereitung auf das Japan-Spiel wird unter der Leitung des neuen Trainers beginnen, der bereits am Donnerstag das Training leiten soll.

Die Mannschaft ist gefordert, den Schock der Auftaktpleite zu verdauen und geschlossen aufzutreten. Renard bringt nicht nur taktisches Know-how mit, sondern auch eine klare Vorstellung von Disziplin und Teamgeist. Ob das reicht, um gegen Japan zu bestehen, wird sich am Sonntag zeigen. Fest steht: Der Trainerwechsel nach dem ersten WM-Spiel ist ein riskanter Schritt, aber vielleicht genau der nötige Impuls für das nordafrikanische Team





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Tunesien WM 2022 Trainerwechsel Hervé Renard Sabri Lamouchi

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