Tunesien in der Krise: Trainer Sabri Lamouchi im Visier?

Der tunesische Fußball ist nach der bitteren 1:5-Klatsche gegen Schweden zum WM-Auftakt in einer Krise. Der tunesische Verband hat noch nicht zu der Meldung geäußert, dass Trainer Sabri Lamouchi möglicherweise entlassen werden könnte.

Die Fußball - Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika läuft weiter. Der tunesische Fußball ist nach der bitteren 1:5-Klatsche gegen Schweden zum WM-Auftakt in einer Krise. Der französische Journalist Romain Molina hatte zunächst berichtet, dass der tunesische Verband am Montag auf Instagram zwischenzeitlich die Meldung verfasst habe, dass 'eine offizielle Vereinbarung über die Entlassung' von Trainer Sabri Lamouchi feststehe.

Nur kurze Zeit später wurde der Post gelöscht, doch auch der Journalist Romain Molina twitterte: 'Es ist aus für Sabri Lamouchi an der Spitze der tunesischen Nationalmannschaft.

' Doch ist es für den Tunesien-Coach wirklich schon vorbei? Laut dem tunesischen Journalisten Ahmed Adala wird Lamouchi vorerst im Amt bleiben und das Training des Teams leiten. Ob der Ärger damit ausgestanden ist, bleibt aber unklar. Adala zufolge sollen einige Verbandsmitglieder im Falle eines Verbleibs des Cheftrainers mit dem Rücktritt drohen.

Kurios: Tunesien hat in der WM-Qualifikation kein einziges Gegentor kassiert. Eine heftige Pleite hat aber offenbar gereicht, dass der Haussegen schief hängt. Lamouchi wird vorgeworfen, dass er die Mannschaft nicht mehr erreiche. Mondher Kebaier, der zwischen 2019 und 2022 Tunesien gecoacht hat, wird als Nachfolger gehandelt.

Das nächste Spiel für die Nordafrikaner wird am 21. Juni gegen Japan steigen - offen bleibt, mit welchem Coach auf der Bank. Die hohen Temperaturen bei gleichzeitig hoher Luftfeuchtigkeit könnten zu 'hitzebedingten Erkrankungen' führen, wie es hieß. Die Einwohner von Miami als auch die WM-Fans sind angehalten, 'viel Flüssigkeit' zu trinken: 'Halten Sie sich in klimatisierten Räumen auf, meiden Sie direkte Sonneneinstrahlung'.

Die Hitzewarnung gilt zunächst bis zum Anpfiff der Partie um 18.00 Uhr Ortszeit. Zudem bestehe die Gefahr für hitzebedingte Gewitter rund um das Spiel. In Miami werden noch die ganze Woche hohe Temperaturen erwartet





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