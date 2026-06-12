Tunesien qualifiziert sich für die siebte Weltmeisterschaft

Die tunesische Nationalmannschaft hat sich für die siebte Weltmeisterschaft qualifiziert. Das Team aus Nordafrika blieb in zehn Spielen ungeschlagen und kassierte dabei nicht ein einziges Gegentor.

Die tunesische Nationalmannschaft hat sich für die siebte Weltmeisterschaft qualifiziert. Das Team aus Nordafrika blieb in zehn Spielen ungeschlagen und kassierte dabei nicht ein einziges Gegentor.

Trotz der regelmäßigen WM-Teilnahmen wartet Tunesien allerdings noch immer auf den ersten Einzug in die K.-o. -Runde. Der Cheftrainer Sabri Lamouchi führt die Mannschaft durch die WM 2026.

Die Spieler, die sich für die WM 2026 qualifiziert haben, sind Sabri Ben Hassen, Abdelmouhib Chamakh, Aymen Dahman, Ali Abdi, Adem Arous, Mohamed Amine Ben Hamida, Dylan Bronn, Raed Chikhaoui, Moutaz Neffati, Omar Rekik, Montassar Talbi, Yan Valery, Mortadha Ben Ouanes, Anis Ben Slimane, Ismael Gharbi, Rani Khedira, Mohamed Hadj Mahmoud, Hannibal Mejbri, Ellyes Skhiri, Elias Achouri, Khalil Ayari, Firas Chaouat, Rayan Elloumi, Hazem Mastouri, Elias Saad, Sebastian Tounekti. Die Mannschaft hat sich durch ihre Leistung in zehn Spielen für die WM qualifiziert und wartet nun auf den ersten Einzug in die K.-o.

-Runde. Der Cheftrainer Sabri Lamouchi wird die Mannschaft durch die WM 2026 führen





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Tunesien Weltmeisterschaft Qualifikation Nationalmannschaft Sabri Lamouchi

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