Der tunesische Fußballverband hat sich von Trainer Sabri Labouchi getrennt, nachdem das Team im Auftaktspiel gegen Schweden mit 1:5 verloren hat. Der Nachfolger von Labouchi soll bereits feststehen und im Land sein.

Die Fußball -Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika läuft. Der tunesische Fußball verband hat sich von Trainer Sabri Labouchi getrennt, nachdem das Team im Auftaktspiel gegen Schweden mit 1:5 verloren hat.

Der Nachfolger von Labouchi soll bereits feststehen und im Land sein. Herve Renard wird laut Staatsfernsehen den neuen Trainer des tunesischen Nationalteams sein. Die hohen Temperaturen in Miami könnten zu hitzebedingten Erkrankungen führen, daher wird die Einwohner und die WM-Fans angehalten, viel Flüssigkeit zu trinken und sich in klimatisierten Räumen aufzuhalten. Die Hitzewarnung gilt zunächst bis zum Anpfiff der Partie um 18.00 Uhr Ortszeit.

Zudem besteht die Gefahr von hitzebedingten Gewittern rund um das Spiel. In Miami werden noch die ganze Woche hohe Temperaturen erwartet. Der tunesische Cheftrainer Sabri Lamouchi droht nach einer WM-Pleite bereits mit dem Ausschluss. Der Journalist Romain Molina schreibt auf der Kurznachrichtenplattform X, dass es für Lamouchi an der Spitze der tunesischen Nationalmannschaft aus ist.

Das ausschlaggebende Problem sei, dass Lamouchi die Kabine nicht mobilisieren könne. Der Nachfolger von Lamouchi soll bereits feststehen und im Land sein. Mondher Kebaier war bereits zwischen 2019 und 2022 tunesischer Nationaltrainer und coachte bis zuletzt den tunesischen Erstligisten Club Africain Tunis. Es wäre nicht das erste Mal, dass Tunesien einen Trainer während einer laufenden Weltmeisterschaft feuert. 1998 wurde Henryk Kasperczak nach zwei knappen Niederlagen gegen den russischen Fußballverband entlassen.

Die Abweisung des somalischen Schiedsrichters Omar Artan durch die US-Taskforce des Weißen Hauses wurde bestätigt. Andrew Giuliani, Chef der WM-Taskforce, hat die Abweisung bekräftigt. Es gebe Sachverhalte, über die er nicht öffentlich sprechen könne, aber es sei bekanntgeworden, dass Artan kurz vor seiner Reise in die Vereinigten Staaten Kontakt zu sehr schlechten Menschen hatte. Der Unparteiische aus Somalia hatte zwar ein gültiges US-Visum, wurde aber an der Grenze aufgrund angeblicher Verbindungen zu Tarnorganisationen abgewiesen.

Die portugiesischen Nationalspieler werden ihre verstorbenen Mitspieler Diogo Jota bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada mit speziellen Armbändern gedenken, die alle Profis während der Partien am Handgelenk tragen werden. Die Armbänder seien ein Geschenk des portugiesischen Premierministers Luis Montenegro gewesen, der das Team im Vorfeld getroffen hatte. Die sieben Sterne auf dem Trikot des ägyptischen Nationalteams stehen für die sieben Siege im Afrika-Cup. Das Team muss das Trikot ändern, da es gegen die Regeln verstößt





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