Die tunesische Menschenrechtsliga LTDH nennt die Haftbedingungen im Land unmenschlich und katastrophal. Grund sind Überbelegung und mangelnde medizinische Versorgung. Im Sommer 2026 starben während der heißesten Hitzewelle seit Messbeginn 30 Insassen. Die Liga fordert das Justizministerium auf, die Umstände und Ursachen der Todesfälle zu erklären.

Die Tunesische Menschenrechtsliga hat die Lage in den Gefängnisse n des nordafrikanischen Landes als "katastrophal" bezeichnet und von den Behörden Erklärungen verlangt. Die Tunesische Menschenrechtsliga hat die Lage in den Gefängnisse n des nordafrikanischen Landes als "katastrophal" bezeichnet und von den Behörden Erklärungen verlangt.

Im vergangenen Sommer seien während der schwersten jemals verzeichneten Hitzewelle 30 Todesfälle registriert worden, teilte die LTDH am Freitag mit.

Advertisement

Advertisement

"Die Situation in den Gefängnissen ist unmenschlich und katastrophal", sagte LTDH-Präsident Bassem Trifi am Rande einer Pressekonferenz. Das größte Problem ist Trifi zufolge eine Überbelegung der Gefängnisse und ein Mangel an medizinischer Versorgung.