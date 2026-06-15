Der tunesische Fußballverband hat seinen Nationaltrainer Sabri Lamouchi nach der Niederlage gegen Schweden entlassen. Der 54-jährige Trainer war erst seit Mitte Januar bei den Nordafrikanern.

Der tunesische Fußball verband hat seinen Nationaltrainer Sabri Lamouchi nach der Niederlage gegen Schweden entlassen. Der 54-jährige Trainer war erst seit Mitte Januar bei den Nordafrikanern.

In den fünf Spielen unter seiner Führung gab es nur einen Sieg gegen Haiti. Lamouchi selbst zeigte sich enttäuscht über das Ergebnis und betonte, dass man gegen Weltklasse-Spieler wie das schwedische Sturmduo nicht einfach so leicht wiederherstellen kann. Der tunesische Journalist Matteo Trabelsi kritisiert Lamouchi für seine mangelnde Fähigkeit, die Mannschaft hinter sich zu vereinen. Es ist nicht das erste Mal, dass Lamouchi in der tunesischen Kabine Probleme hatte.

Wahrscheinlich könnte der ehemalige Nationalspieler und Premier-League-Star Wahbi Khazri interimsweise bis zum Ende der WM einspringen. Der tunesische Fußballverband hat noch keine offizielle Bestätigung abgegeben, aber es gibt Berichte über eine Krisensitzung nach der Pleite gegen Schweden. Der tunesische Radiosender Radio Mosaïque FM meldet, dass der Verband eine Krisensitzung vorgeschlagen hat. Der Radiosender berichtet auch, dass Wahbi Khazri interimsweise bis zum Ende der WM einspringen könnte.

Der tunesische Journalist Romain Molina berichtet auf seinem X-Account, dass Lamouchi nach der gestrigen Niederlage von seinen Aufgaben entbunden wurde. Lamouchi war erst seit Mitte Januar Trainer der tunesischen Nationalmannschaft. In den fünf Spielen unter seiner Führung gab es nur einen Sieg gegen Haiti. Der ehemalige Nationalspieler und Premier-League-Star Wahbi Khazri könnte interimsweise bis zum Ende der WM einspringen.

Der tunesische Journalist Matteo Trabelsi kritisiert Lamouchi für seine mangelnde Fähigkeit, die Mannschaft hinter sich zu vereinen. Es ist nicht das erste Mal, dass Lamouchi in der tunesischen Kabine Probleme hatte





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