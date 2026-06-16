Tunisische Krise und Hitzewarnung:荆州 bei der WM 2026

Die tunesische Nationalmannschaft steht nach einer deutlichen Auftaktniederlage vor einem Trainerrauswurf, während extreme Hitze in Miami die Fans warnt. Zudem wurde ein somalischer Schiedsrichter an der US-Grenze abgewiesen.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika ist im Gange, wobei die Austragung in diesem Jahr in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet. In diesem Rahmen gibt es eine Vielzahl von Entwicklungen, die sowohl auf als auch neben dem Platz für Schlagzeilen sorgen.

Ein zentrales Thema ist die Lage der tunesischen Nationalmannschaft, die nach einer deutlichen 1:5-Niederlage im Auftaktspiel gegen Schweden in einer tiefen Krise steckt. Der französische Sportverband "L'Equipe" berichtete zunächst, dass der tunesische Verband auf Instagram eine offizielle Vereinbarung zur Entlassung von Trainer Sabri Lamouchi bekannt gegeben habe. Der Post wurde zwar kurze Zeit wieder entfernt, doch unabhängige Journalisten wie Romain Molina bestätigten über die Plattform X, dass Lamouchi nicht mehr im Amt sei.

Die Situation bleibt jedoch unübersichtlich: Der tunesische Journalist Ahmed Adala erklärte, Lamouchi werde vorerst im Amt bleiben und das Training leiten. Gleichzeitig sollen einige Verbandsmitglieder im Falle eines Verbleibs mit Rücktritt drohen. Der "kicker" meldete schließlich, eine Dringlichkeitssitzung des Verbandes habe die Trennung beschlossen. Interessant ist, dass Tunesien in der WM-Qualifikation ohne Gegentor geblieben war, eine einzelne Niederlage aber offenbar ausreichte, um tiefgreifende Probleme aufzudecken.

Lamouchi wird vorgeworfen, die Mannschaft nicht mehr erreichen zu können. Als möglicher Nachfolger wird Mondher Kebaier gehandelt, der das Team bereits zwischen 2019 und 2022 coachte. Das nächste Spiel gegen Japan am 21. Juni wirft die Frage auf, mit welchem Trainer an der Seitenlinie.

Neben der sportlichen Misere gibt es auch gesundheitliche Bedenken im Zusammenhang mit der WM. In Miami herrschen extreme Wetterbedingungen mit hohen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit, die zu "hitzebedingten Erkrankungen" führen können. Die Behörden haben eine Hitzewarnung herausgegeben, die bis zum Anpfiff des Spiels um 18.00 Uhr Ortszeit gilt. Fans und Einwohner werden aufgefordert, viel zu trinken, sich in klimatisierten Räumen aufzuhalten und direkte Sonneneinstrahlung zu meiden.

Zudem besteht die Gefahr von hitzebedingten Gewittern. Für die gesamte Woche werden in Miami hohe Temperaturen erwartet, was die organisatorischen Herausforderungen für die WM erhöht. Ein weiterer Vorfall ereignete sich an der Grenze zu den Vereinigten Staaten. Der somalische Schiedsrichter Omar Artan wurde trotz gültigen Visums abgewiesen.

Andrew Giuliani, Chef der WM-Taskforce des Weißen Hauses, rechtfertigte die Maßnahme mit angeblichen Kontakten zu "sehr, sehr schlechten Menschen" kurz vor der Reise. Die USA würden keine "zwielichtigen Gestalten" einreisen lassen, auch wenn eine Weltmeisterschaft stattfindet. Man müsse wissen, wer ins Land komme, um ein "großartiges Erlebnis" für alle zu gewährleisten.

Zudem gibt es personelle Neuigkeiten bei der spanischen Nationalmannschaft. Der junge Star Lamine Yamal, der vor zwei Jahren im Alter von 16 Jahren den EM-Titel gewann, steht vor seinem WM-Debüt. Er hatte sich Ende April eine Oberschenkelverletzung zugezogen und kehrte erst kürzlich ins Training zurück. Nationaltrainer Luis de la Fuente betonte, dass Yamal bereit sei, ein paar Minuten zu spielen, auch wenn er vielleicht nicht für die volle Spielzeit in Frage komme.

Das medizinische Team habe zugestimmt. Spanien trifft in der Gruppe H noch auf Saudi-Arabien und Uruguay





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