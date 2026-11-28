Täglich laufen Zehntausende durch Berlins größten U-Bahnhof. Doch unterm Alexanderplatz gibt es mehr zu entdecken, als viele ahnen. Der Architekt Georg Gaisser weiß, was hinter den verschlossenen Türen steckt.

Täglich laufen Zehntausende durch Berlins größten U-Bahnhof. Doch unterm Alexanderplatz gibt es mehr zu entdecken, als viele ahnen. Der Architekt Georg Gaisser weiß, was hinter den verschlossenen Türen steckt.

Ganz allein im größten U-Bahnhof von Berlin: Was für ein Gefühl! Georg Gaisser kann davon erzählen, wie es ist, die drei Bahnsteige für sich zu haben. Wie es ist, durch leere Gänge und Verteilerebenen zu streifen. Wenige Meter unter der Oberfläche die große Stadt zu spüren, während das Bauwerk wie ein großes Lebewesen wirkt, das schläft..

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Doch wenn die Gewerkschaft Verdi die Berliner Verkehrsbetriebe wieder einmal mit einem Warnstreik lahmlegt, kann man das unterirdische Bauwerk auch tagsüber in Ruhe und Einsamkeit erleben. Als externer Architekt, der seit Jahrzehnten immer wieder dort zu tun hat, darf Gaisser, falls nötig, jederzeit hinein. Es ist keine Übertreibung, wenn man sagt, dass er einer der besten Kenner dieses U-Bahnhofs ist. Georg Gaisser weiß, was sich hinter den vielen Türen verbirgt.