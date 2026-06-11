Turbulente Entwicklungen in "Dahoam is Dahoam"

Die beliebte Serie "Dahoam is Dahoam" bietet wieder turbulente und gefühlvolle Entwicklungen in Lansing. Angelo sucht nach einem Weg aus dem Ort, Tina und Charly ziehen zusammen, Maja und Philipp geraten in eine Verwechslung, und Philipp genießt unerwartete Aufmerksamkeit durch ein Hundeparfum.

Lansing wird auch diese Woche wieder Schauplatz zahlreicher turbulenter und gefühlvoller Entwicklungen. Seit vielen Jahren begeistert "Dahoam is Dahoam" die Zuschauer im BR mit den Geschichten rund um das Leben im fiktiven bayerischen Ort Lansing .

Von Montag bis Donnerstag dürfen sich Fans auf tiefe Emotionen und spannende Überraschungen freuen. Worum es in den Folgen der Woche vom 8. bis 11. Juni 2026 bei "Dahoam is Dahoam" geht, lesen Sie hier. In Lansing sorgt Angelo (Martin Maria Eschenbach, 48) für Aufregung: Als sich herausstellt, dass er weder vom Filmen noch vom Marketing viel versteht, will er möglichst schnell das Weite suchen.

Doch die Lansinger ihn einfach davonkommen lassen. Währenddessen bietet Tina (Anita Eichhorn, 34) Charly (Nils Kreutinger, 40) an, in ihre WG zu ziehen, damit er Geld sparen kann. Doch Philipp ist von der Idee wenig begeistert. Sarah (Sophie Reiml, 30) versucht deshalb, ihm klarzumachen, wie wichtig es ist, einen Bruder an seiner Seite zu haben.

Ob Philipp seine Haltung überdenkt und dem Einzug schließlich zustimmt? Auch bei Maja (Godiva Adela) und Philipp (Philipp Schneider) kommt es zu einer kuriosen Verwechslung. Philipp benutzt unwissentlich ein Hundeparfum, das Maja als Produkttesterin bewerten soll und erntet damit überraschend viel Aufmerksamkeit. Wird Maja ihm verraten, dass der Duft eigentlich für Vierbeiner gedacht ist? Das erfahren Sie diese Woche bei "Dahoam is Dahoam"





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