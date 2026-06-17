Turbulente Entwicklungen in "Dahoam is Dahoam" - Sophia sucht Entlastung und Sascha kämpft um seine Zukunft

Die beliebte Serie "Dahoam is Dahoam" bietet in der Woche vom 15. bis 18. Juni 2026 wieder spannende und emotionale Geschichten rund um das Leben im bayerischen Ort Lansing. Sophia kämpft gegen Vorwürfe und sucht Entlastung, während Sascha seine Zukunft in Gefahr sieht.

Lansing wird auch diese Woche wieder Schauplatz zahlreicher turbulenter und gefühlvoller Entwicklungen. Seit vielen Jahren begeistert "Dahoam is Dahoam" die Zuschauer im BR mit den Geschichten rund um das Leben im fiktiven bayerischen Ort Lansing .

Von Montag bis Donnerstag dürfen sich Fans auf tiefe Emotionen und spannende Überraschungen freuen. Worum es in den Folgen der Woche vom 15. bis 18. Juni 2026 bei "Dahoam is Dahoam" geht, lesen Sie hier. Nachdem gegen Sophia (Patricia Freund, 30) der Vorwurf der Wilderei erhoben wurde, ist sie überzeugt, dass Maximilian Kurz (Tony Kainz) hinter der Anzeige steckt.

Doch liegt sie mit ihrem Verdacht tatsächlich richtig? Die Anschuldigungen belasten Sophia so sehr, dass sie sogar darüber nachdenkt, sich aus der Politik zurückzuziehen. Im Gespräch mit Tina (Anita Eichhorn, 34) macht sie deutlich, wie sehr ihr die Situation zusetzt. Tina will nicht, dass Tina kampflos aufgibt und sucht nach einer Möglichkeit, ihr zu helfen.

Gemeinsam mit Bruni, Tina und Charly (Nils Kreutinger, 40) macht sich Sophia schließlich auf die Suche nach entlastenden Beweisen. Tatsächlich gelingt es ihnen, das Projektil zu finden, das die Anschuldigungen gegen sie widerlegen könnten. Doch wird Maximilian seine Vorwürfe deshalb nun zurücknehmen? Auch bei den Unikat-Rädern droht Ärger: Sascha (Eisi Gulp, 70) weigert sich, auf den ungewöhnlichen Wunsch eines Kunden einzugehen, der einen Basketballkorb an seinem Fahrrad montiert haben möchte.

Seine ablehnende Haltung sorgt für Spannungen und wirft die Frage auf, ob das Geschäft mit den besonderen Einzelanfertigungen überhaupt noch eine Zukunft hat.

"Dahoam is Dahoam" läuft für gewöhnlich von Montag bis Donnerstag um 19:30 Uhr im BR. Die Episoden der Serie sind außerdem in der BR Mediathek verfügbar





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