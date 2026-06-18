Turbulente Entwicklungen in Lansing - 'Dahoam is Dahoam' zeigt tiefe Emotionen

Die Zuschauer von 'Dahoam is Dahoam' können sich auf tiefe Emotionen und spannende Überraschungen freuen. Die Folgen der Woche vom 15. bis 18. Juni 2026 zeigen, wie Sophia mit den Vorwürfen der Wilderei umgeht.

Lansing wird wieder Schauplatz turbulenter Entwicklungen. Die Zuschauer von 'Dahoam is Dahoam' können sich auf tiefe Emotionen und spannende Überraschungen freuen. Die Folgen der Woche vom 15. bis 18.

Juni 2026 zeigen, wie Sophia (Patricia Freund) mit den Vorwürfen der Wilderei umgeht. Sie ist überzeugt, dass Maximilian Kurz (Tony Kainz) hinter der Anzeige steckt. Doch liegt sie mit ihrem Verdacht tatsächlich richtig? Die Anschuldigungen belasten Sophia so sehr, dass sie sogar darüber nachdenkt, sich aus der Politik zurückzuziehen.

Im Gespräch mit Tina (Anita Eichhorn) macht sie deutlich, wie sehr ihr die Situation zusetzt. Tina will nicht, dass Sophia kampflos aufgibt und sucht nach einer Möglichkeit, ihr zu helfen. Gemeinsam mit Bruni, Tina und Charly (Nils Kreutinger) macht sich Sophia schließlich auf die Suche nach entlastenden Beweisen. Tatsächlich gelingt es ihnen, das Projektil zu finden, das die Anschuldigungen gegen sie widerlegen könnte.

Doch wird Maximilian seine Vorwürfe deshalb nun zurücknehmen? Die Situation um die Unikat-Räder droht Ärger zu bringen: Sascha (Eisi Gulp) weigert sich, auf den ungewöhnlichen Wunsch eines Kunden einzugehen, der einen Basketballkorb an seinem Fahrrad montieren möchte. Seine ablehnende Haltung sorgt für Spannungen und wirft die Frage auf, ob das Geschäft mit den besonderen Einzelanfertigungen überhaupt noch eine Zukunft hat. Die Zuschauer von 'Dahoam is Dahoam' können sich auf tiefe Emotionen und spannende Überraschungen freuen.

Die Folgen der Woche zeigen, wie Sophia mit den Vorwürfen umgeht und wie Sascha mit den Kunden umgeht





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