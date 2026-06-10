Turbulente Entwicklungen in Lansing: Was kommt in den Folgen von 'Dahoam is Dahoam'?

In den Folgen der Woche vom 8. bis 11. Juni 2026 bei 'Dahoam is Dahoam' geht es um die turbulente Entwicklung in Lansing. Angelo will das Weite suchen, aber die Lansinger lassen ihn einfach davonkommen? Tina bietet Charly an, in ihre WG zu ziehen, aber Philipp ist von der Idee wenig begeistert. Sarah versucht, ihm klarzumachen, wie wichtig es ist, einen Bruder an seiner Seite zu haben. Und bei Maja und Philipp kommt es zu einer kuriosen Verwechslung.

Lansing wird auch diese Woche wieder Schauplatz zahlreicher turbulenter und gefühlvoller Entwicklungen. Seit vielen Jahren begeistert die Serie 'Dahoam is Dahoam' die Zuschauer im BR mit den Geschichten rund um das Leben im fiktiven bayerischen Ort Lansing .

Von Montag bis Donnerstag dürfen sich Fans auf tiefe Emotionen und spannende Überraschungen freuen. Worum es in den Folgen der Woche vom 8. bis 11. Juni 2026 bei 'Dahoam is Dahoam' geht, lesen Sie hier. In Lansing sorgt Angelo (Martin Maria Eschenbach, 48) für Aufregung: Als sich herausstellt, dass er weder vom Filmen noch vom Marketing viel versteht, will er möglichst schnell das Weite suchen.

Doch die Frage ist, ob die Lansinger ihn einfach davonkommen lassen. Währenddessen bietet Tina (Anita Eichhorn, 34) Charly (Nils Kreutinger, 40) an, in ihre WG zu ziehen, damit er Geld sparen kann. Doch Philipp ist von der Idee wenig begeistert. Sarah (Sophie Reiml, 30) versucht deshalb, ihm klarzumachen, wie wichtig es ist, einen Bruder an seiner Seite zu haben.

Ob Philipp seine Haltung überdenkt und dem Einzug schließlich zustimmt? Auch bei Maja (Godiva Adela) und Philipp (Philipp Schneider) kommt es zu einer kuriosen Verwechslung. Philipp benutzt unwissentlich ein Hundeparfum, das Maja als Produkttesterin bewerten soll und erntet damit überraschend viel Aufmerksamkeit. Wird Maja ihm verraten, dass der Duft eigentlich für Vierbeiner gedacht ist?

Das erfahren Sie diese Woche bei 'Dahoam is Dahoam'. Die Folgen der Woche sind wie gewohnt von Montag bis Donnerstag um 19:30 Uhr im BR zu sehen. Die Episoden der Serie sind außerdem in der BR-App und auf der Website des BR verfügbar





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