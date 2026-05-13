Turbulenter Abschied beim Chemnitzer FC: Dejan Bozic verlässt den Verein unter kontroversen Umständen

Der Top-Scorer Dejan Bozic trennt sich vom Chemnitzer FC. Hinter dem Abgang stehen Vorwürfe über manipulierte Krankmeldungen und unerfüllte Gehaltsforderungen.

In der Welt des Amateur- und Semiprofifußballs gibt es immer wieder Geschichten, die mehr an eine Seifenoper als an sportliche Höchstleistungen erinnern. Aktuell erlebt der Chemnitzer FC eine solche Phase, da der Abschied seines Top-Torjägers Dejan Bozic für massives Aufsehen sorgt.

Der 33-jährige Angreifer, der in der vergangenen Saison mit 15 Treffern und sechs Vorlagen die absolute Schlüsselfigur in der Offensive war, hat seinen Weg aus dem Verein auf eine Weise gewählt, die hinter den Kulissen für heftige Diskussionen sorgt. Anstatt den Abschied in einem gemeinsamen Gespräch mit der Vereinsführung zu klären, nutzte Bozic die Plattform Instagram, um seine Fans über sein Ende beim CFC zu informieren.

Dabei behauptete er öffentlich, dass ihm bis zum heutigen Tag kein schriftliches Vertragsangebot unterbreitet worden sei, was beim ersten Lesen wie ein Versäumnis des Vereins wirkt. Die Gegenseite sieht die Situation jedoch völlig anders. Sportdirektor Chris Löwe stellte klar, dass ein schriftliches Angebot in diesem Stadium gar nicht zwingend notwendig gewesen wäre, da die Absichten des Vereins bereits vor Wochen kommuniziert worden waren. Tatsächlich war Bozic fest in der Planung für die kommende Spielzeit eingeplant.

Besonders brisant wird die Angelegenheit, wenn man einen Blick auf das Auswärtsspiel gegen die VSG Altglienicke am 3. Mai wirft. Zu diesem Zeitpunkt meldete sich der Vize-Kapitän überraschend krank. Aus Sicht des Vereins war dies kein Zufall, sondern ein kalkuliertes Manöver.

Es wird vermutet, dass Bozic gezielt einen Einsatz vermied, um zu verhindern, dass eine im Vertrag verankerte Klausel zur automatischen Verlängerung durch das Erreichen einer bestimmten Spielanzahl griff. Diese Vermutung wird durch eine offizielle Pressemitteilung des Klubs indirekt bestätigt, in der erwähnt wird, dass die Klausel aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle letztlich nicht wirksam wurde. Die finanziellen Differenzen kamen erst danach vollständig ans Licht.

Laut Angaben des Vereins hatte Chris Löwe dem Spieler bereits Mitte April ein attraktives Angebot für ein Arbeitspapier bis zum Jahr 2028 unterbreitet, welches sogar eine Option auf ein weiteres Jahr sowie verbesserte Konditionen enthielt. Bozic reagierte auf dieses mündliche Angebot zunächst nicht. Erst als feststand, dass die automatische Verlängerung aufgrund der versäumten Spiele nicht mehr in Kraft treten würde, meldete sich sein Berater.

Zu diesem Zeitpunkt änderten sich die Forderungen drastisch: Eine weitere Zusammenarbeit sollte nur noch gegen einen massiven Gehaltssprung erfolgen. Diese plötzliche Änderung der finanziellen Erwartungen wurde vom Verein als opportunistisch und nicht darstellbar eingestuft, da eine wirtschaftlich vernünftige Kaderplanung für den CFC oberste Priorität hat. Abseits der finanziellen und vertraglichen Streitigkeiten gibt es jedoch auch eine sportliche Komponente, die den Abgang in einem anderen Licht erscheinen lässt.

Zwar ist Bozic als Torjäger zweifellos hochkarätig, doch seine Defizite im Spiel gegen den Ball waren über längere Zeit ein Thema. Für den Chemnitzer FC, der ambitionierte Ziele verfolgt und den Aufstieg in die 3. Liga anstrebt, ist eine kompakte Mannschaftsleistung unerlässlich. In einer höheren Spielklasse ist es nicht mehr ausreichend, einen starken Knipser zu haben, der sich an den defensiven Aufgaben beteiligt.

Die Vereinsführung ist daher überzeugt, dass die Mannschaft ohne Bozic taktisch flexibler und kompakter agieren kann, was langfristig den Erfolg fördern könnte. Die Enttäuschung über das Verhalten des Spielers sitzt tief. Geschäftsführer Tommy Haeder betonte, dass das Vorgehen des Spielers irritierend sei und insbesondere einem Vize-Kapitän nicht gerecht werde. Ein Spieler, der über fünf Jahre lang das Trikot des Vereins getragen hat und eine hohe Sympathie bei den Anhängern genoss, hätte eine transparentere und loyalere Kommunikation wählen müssen.

Die einseitige Darstellung auf sozialen Medien wird als Vertrauensbruch gewertet, der eine weitere Zusammenarbeit unmöglich macht. Am Ende bleibt ein bitterer Beigeschmack für einen Spieler, der sportlich eigentlich eine Ära prägte, aber menschlich und kommunikativ auf eine Weise ging, die im Verein auf großes Unverständnis stößt





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