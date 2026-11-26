Ein beliebter Darsteller aus Scrubs sollte vor wenigen Jahren eine Serie von DC vor der Absetzung retten - die Rede ist von Donald Faison.

von DC vor der Absetzung retten. Die von ihm gespielte Figur barg großes Potenzial und ist allein aufgrund der Prämisse lustig.war für Donald Faison ein großer Erfolg, nicht umsonst kam Jahre nach dem eigentliche Ende die Neuauflage.

Doch nicht immer war die Arbeit des Schauspielers von Erfolg gekrönt. Erinnert sich jemand an die Serieerhielt zwischen 2016 und 2022 sieben Staffeln mit stolzen 110 Folgen. Darin bedroht der unsterbliche Schurke Vandal Savage die Welt. Der Zeitmeister Rip Hunter kehrt aus dem Jahr 2166 in unsere Gegenwart zurück und stellt ein Team aus Helden zusammen, um den Bösewicht aufzuhalten.

Advertisement

Advertisement

Die Serie war ein Mix aus ernsten Tönen und humorvollen Szenen, die nicht mit Ironie geizten. Regelmäßig wurden neue Figuren eingeführt, sodass für Abwechslung gesorgt war. Über die sieben Staffeln hinweg funktionierte das Konzept und konnte die Kritiker aufDas Publikum ist da deutlich negativer gestimmt und vergibt nur 56 %. Leider endete die Serie mit Staffel 7, und hier kommt Donald Faison ins Spiel.