Türkei als Geheimfavorit für die WM 2026

Die Türkei hofft auf einen guten Abschluss bei der Weltmeisterschaft 2026. Mit Spielern wie Arda Güler und Kenan Yildiz wird das Land wieder auf dem Weg sein, um Furore zu sorgen.

Die Türkei ist ein Geheimfavorit für die Weltmeisterschaft 2026. Mit Spielern wie Arda Güler und Kenan Yildiz hofft das Land auf einen guten Abschluss. Die Türken haben bereits Erfahrung in der WM-Geschichte, als sie 2002 das Spiel um Platz drei gegen Südkorea mit 3:2 gewannen.

Allerdings unterlagen sie im Halbfinale gegen den späteren Weltmeister Australien. Die Türken werden in der WM 2026 wieder auf dem Weg sein, um wieder Furore zu sorgen. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF weite Teile des Turniers im Free-TV.

Das Spiel zwischen den Australien und der Türkei gehört allerdings nicht dazu und wird NUR auf MagentaTV gezeigt. Somit kann das Spiel auch nicht im Joyn-Livestream verfolgt werden. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben aus Kostengründen nur eine Sublizenz für einen Teil der Spiele gekauft. Laut Medienstaatsvertrag müssen gewisse Spiele jedoch im frei-empfangbaren Fernsehen übertragen werden, darunter die Spiele der deutschen Nationalmannschaft.

Die Türkei wird auch in der WM 2026 wieder auf dem Weg sein, um wieder Furore zu sorgen. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF weite Teile des Turniers im Free-TV. Das Spiel zwischen den Australien und der Türkei gehört allerdings nicht dazu und wird NUR auf MagentaTV gezeigt.

Somit kann das Spiel auch nicht im Joyn-Livestream verfolgt werden. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben aus Kostengründen nur eine Sublizenz für einen Teil der Spiele gekauft. Laut Medienstaatsvertrag müssen gewisse Spiele jedoch im frei-empfangbaren Fernsehen übertragen werden, darunter die Spiele der deutschen Nationalmannschaft





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