Türkei-Auswärtsspiel: Ex-Münchner Nestory Irankunda und Offensiv-Superstar Kenan Yildiz sorgen für Tempo

Der ehemalige Münchner Nestory Irankunda erzielte den Führungstreffer für die "Socceroos" und sorgte für Tempo im Spiel der Türkei. Kenan Yildiz, ein Offensiv-Superstar, kam in der zweiten Halbzeit ins Spiel und zeigte seine Dribblings.

Der ehemalige Münchner Nestory Irankunda sorgte in der 27. Minute für den Führungstreffer für die " Socceroos ". Die Türkei kam gegen das Defensiv-Bollwerk nur schwer an.

Zur Halbzeit wechselte Vincenzo Montella dann Offensiv-Superstar Kenan Yildiz ein. Das sorgte auch bei Magenta-Kommentator Robby Hunke für Begeisterung. Nach einer Aktion von Yildiz kommentierte er völlig hingerissen: "Kenan Yildiz: Seine Dribblings haben Aura!

" Eine lobende und jugendgemäße Umschreibung für den talentierten Offensivspieler. Durch die Hereinnahme des Ex-Bayern-Juwels war im Spiel der Türken direkt mehr Tempo drin. Viel spielte sich über die linke Seite von Yildiz ab, es bildeten sich Räume für den EM-Halbfinalisten von 2008. Dabei war lange Zeit gar nicht sicher, ob Yildiz überhaupt bei der WM spielen kann.

Der Juve-Star hatte sich im Mai eine Wadenverletzung zugezogen. Die Verantwortlichen der Türkei haben alles daran gesetzt, ihn rechtzeitig für die Weltmeisterschaft fit zu bekommen. Für die zweite Halbzeit beim WM-Auftakt hat es dann doch noch gereicht





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Türkei Auswärtsspiel Socceroos Nestory Irankunda Kenan Yildiz Tempo WM-Auftakt Wadenverletzung

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