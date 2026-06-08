Türkei bei der WM 2026: Rückkehr auf die Weltbühne nach 24 Jahren

Die türkische Nationalmannschaft qualifiziert sich erstmals seit 2002 wieder für eine WM-Endrunde. Alle Infos zu Gruppe, Spielplan, TV-Übertragung und den Chancen der Türkei bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

Die Türkei kehrt nach einer langen Pause zurück auf die größte Bühne des internationalen Fußballs. Zum ersten Mal seit der Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea, wo das Team um Stürmerlegende Hakan Şükür den sensationellen dritten Platz erreichte, hat die türkische Nationalmannschaft wieder die Qualifikation für ein WM-Turnier geschafft.

Dieses historische Comeback bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird mit großer Vorfreude und hohen Erwartungen im Land erwartet. Die Mannschaft möchte an den legendären Erfolg von vor über zwei Jahrzehnten anknüpfen und erneut ein starkes Statement auf globaler Ebene abgeben. Die Vorbereitungen und die Stimmung innerhalb des türkischen Lagers sind dementsprechend positiv und zielstrebig.

Bei der Endrunde 2026 wurde die Türkei in die Gruppe D gelost und trifft dort auf Australien, Paraguay sowie den Gastgeber aus den Vereinigten Staaten. Die türkische Mannschaft wird ihre drei Gruppenspiele an drei verschiedenen, hochmodernen und fußballbegeisterten Spielorten austragen: Das Auftaktmatch findet am 14. Juni 2026 in Vancouver statt, das zweite Spiel wird in San Francisco absolviert und das finale Gruppenspiel gegen die USA geht am 26. Juni in Los Angeles über die Bühne.

Diese Standorte bieten nicht nur herausragende Stadien, sondern auch eine enorme multimediale Präsenz und ein stimmungsvolles Publikum, was die Herausforderung für die türkische Elf zusätzlich steigert. Die Reise quer durch den westlichen Nordamerika stellt logistisch und taktisch eine nicht zu unterschätzende Aufgabe dar. Aus türkischer Perspektive ambitioniert, aber keineswegs unrealistisch ist das Ziel, das Achtelfinale zu erreichen.

Australien und Paraguay gelten als robuste und unangenehme Kontrahenten, gegen die die Türkei durch ihre offensive Spielstärke und individuelle Klasse jedoch realistische Chancen auf Siege oder zumindest Punkte hat. Das Duell mit den USA als Gastgebernation wird zwangsläufig ein besonderes und hoch emotionales Spiel, das extrem schwierig, aber auch eine große Chance darstellt.

Die frühen Anstoßzeiten, teilweise bereits um 04:00 und 06:00 Uhr deutscher Zeit, werden für die Fans in Deutschland eine große Geduldsprobe, sorgen aber in den nordamerikanischen Stadien für die gewohnte Primetime-Atmosphäre. Was die Fernsehübertragung angeht, sind die Rechte in Deutschland bereits vergeben: MagentaTV wird alle 104 Spiele der WM live zeigen, darunter 44 exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF dürfen insgesamt 60 Partien im Free-TV übertragen, wobei die türkischen Spiele voraussichtlich zu diesem Paket gehören werden.

Für die türkische Fußballnation bedeutet diese WM-Teilnahme weitaus mehr als nur eine einfache Turnierteilnahme. Es ist die Rückkehr auf die Weltbühne nach 24 Jahren Abwesenheit. Der dritte Platz von 2002, ein Resultat, das bis heute als einer der größten Erfolge in der Geschichte des türkischen Fußballs gilt, hat Generationen geprägt.

Die aktuelle Mannschaft, angeführt von erfahrenen Spielern und talentierten Nachwuchskräften, sieht sich in der Pflicht, das Erbe von Hakan Şükür und Co. zu würdigen und vielleicht sogar noch weiter zu führen. Der Druck ist immens, die Erwartungen sind riesig, doch die Motivation, erneut für Furore zu sorgen und das türkische Fußballherz höher schlagen zu lassen, ist ebenso groß. Diese WM 2026 ist die Chance, eine neue Ära einzuläuten und unvergessliche Momente zu kreieren





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