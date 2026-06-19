Türkei bei der WM 2026: Unter Druck nach Auftaktniederlage gegen Australien

Die Türkei startet bei der WM 2026 und steht nach der Pleite gegen Australien bereits im zweiten Gruppenspiel gegen Paraguay unter Druck. Die Mannschaft von Trainer Vincenzo Montella muss nun zeigen, dass sie über die Auftaktniederlage hinauswachsen kann.

Die Türkei startet bei der WM 2026 und steht nach der Pleite gegen Australien bereits im zweiten Gruppenspiel gegen Paraguay unter Druck. Die Mannschaft von Trainer Vincenzo Montella muss nun zeigen, dass sie über die Auftaktniederlage hinauswachsen kann.

Die Türkei möchte den Fehlstart vergessen machen und einen Schritt in Richtung K.o. -Phase machen. Die wichtigsten Infos und Termine der Türkei bei der WM-Endrunde 2026 werden nun vorgestellt. Das erste Gruppenspiel findet am 14.

Juni 2026 in Vancouver statt, während das letzte Gruppenspiel am 26. Juni 2026 in Los Angeles gegen die USA stattfindet. Die Übertragungsrechte für die WM 2026 in Deutschland sind bereits verteilt, MagentaTV zeigt alle 104 Spiele live, davon 44 Partien exklusiv. Die Türkei spielt ihre drei Gruppenspiele in Vancouver, San Francisco und Los Angeles, was für Fans in Deutschland nicht gerade komfortabel ist, da zwei Spiele um 6 Uhr morgens beginnen und das letzte Gruppenspiel sogar um 4 Uhr.

Die Gruppe ist aus türkischer Sicht ambitioniert, aber keineswegs unlösbar. Die Partie gegen Paraguay ist quasi schon ein Finale für die Türkei, da sie nach der Auftaktniederlage gegen Australien bereits unter Druck steht. Die Türkei ist bei der WM 2026 mehr als nur eine weitere Turnierteilnahme, es ist die erste WM-Endrunde seit 2002. Damals sorgte das Team um Hakan Sükür mit Platz drei für einen der größten Erfolge der Verbandsgeschichte.

Umso größer ist nun die Hoffnung, bei der Rückkehr auf die Weltbühne erneut ein Ausrufezeichen zu setzen





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