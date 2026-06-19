Türkei bei der WM 2026: Unter Druck und ambitioniert

Die Türkei startet bei der WM 2026 in Vancouver und muss gegen Paraguay gewinnen, um ihre Chancen auf ein Weiterkommen in die K.o.-Phase zu sichern.

Die Türkei startet bei der WM 2026 in Vancouver . Durch die Niederlage gegen Australien steht das Team unter Druck. Die Türkei muss nun gegen Paraguay gewinnen, um ihre Chancen auf ein Weiterkommen in die K.o.

-Phase zu sichern. Die Türkei hat ihre drei Gruppenspiele in Vancouver, San Francisco und Los Angeles. Die Anstoßzeiten für die Fans in Deutschland sind jedoch nicht sehr komfortabel. Zwei Spiele beginnen um 6 Uhr morgens und das letzte Gruppenspiel um 4 Uhr.

Die Gruppe ist ambitioniert, aber nicht unlösbar. Die Türkei hofft, bei der Rückkehr auf die Weltbühne wieder ein Ausrufezeichen zu setzen. Die WM 2026 ist für die Türkei mehr als nur eine weitere Turnierteilnahme. Es ist die erste WM-Endrunde seit 2002.

Damals sorgte das Team um Hakan Sükür mit Platz drei für einen der größten Erfolge der Verbandsgeschichte. Die Türkei will nun erneut ein Ausrufezeichen setzen und ihre Hoffnungen auf einen Erfolg nicht enttäuschen





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM 2026 Türkei Vancouver Paraguay K.O.-Phase

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM 2026: Schweiz unter Druck - Xhaka und Embolo müssen gegen Bosnien liefernNach dem enttäuschenden 1:1 gegen Katar steht die Schweizer Nationalmannschaft im zweiten Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina unter Zugzwang. Auch Tschechien und Südafrika kämpfen nach Niederlagen zum Auftakt um den ersten Punkt. In Gruppe B folgt später ein Schlüsselduell.

Read more »

BaFin-Wissenstest für Turbo-Zertifikate ab 2026 und Marktbeobachtung Mai 2026 veröffentlichtAb Juni 2026 müssen Anleger einen halbjährlichen BaFin-Wissenstest für Turbo-Zertifikate bestehen. Die Zertifikate Masterclass bietet dazu ein neues Kapitel mit Vorbereitung und eigenem Test. Zudem erscheint die Marktbeobachtung Mai 2026 mit Analysen zu geopolitischen Einflüssen auf Reisen, DAX-Saisonmustern und Gold als Unsicherheitsindikator. Wichtige Hinweise zu Risiken von Hebelprodukten und zum Ausfallrisiko des Emittenten werden gegeben. Das Dokument von HSBC enthält zudem rechtliche und regulatorische Informationen für Anleger in Deutschland und Österreich.

Read more »

Türkei bei der WM 2026: Unter Druck nach Auftaktniederlage gegen AustralienDie Türkei startet bei der WM 2026 und steht nach der Pleite gegen Australien bereits im zweiten Gruppenspiel gegen Paraguay unter Druck. Die Mannschaft von Trainer Vincenzo Montella muss nun zeigen, dass sie über die Auftaktniederlage hinauswachsen kann.

Read more »

WM 2026: Spanien unter Druck, Sicherheitsvorfall in Kansas City und Schottland-Fans sorgen für Bier-NotstandSpanien muss nach einem enttäuschenden 0:0 gegen Kap Verde gegen Saudi-Arabien gewinnen. Dabei plagen sich Jungstar Lamine Yamal und Nico Williams mit Verletzungen. In Kansas City kommt es zu Schießereien nahe dem englischen WM-Quartier, während japanische Fans wegen ihres Aufräumverhaltens kritisiert werden. Schottische Fans trinken so viel Bier, dass Brauereien Notfalllieferungen schicken müssen.

Read more »