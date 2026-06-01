Türkei bereitet sich auf WM-Endrunde vor

Die Türkei trifft heute Abend im Chobani-Stadion in Istanbul auf Nordmazedonien. Das Team von Nationaltrainer Vincenzo Montella bereitet sich auf das größte Turnier seit Jahrzehnten vor.

Die Türkei bereitet sich auf die WM-Endrunde vor und trifft heute Abend im Chobani-Stadion in Istanbul auf Nordmazedonien . Der letzte Heimtest vor dem größten Turnier seit Jahrzehnten ist für das Team von Nationaltrainer Vincenzo Montella eine letzte Standortbestimmung auf heimischem Boden.

Die Türkei hat sich erstmals seit dem dritten Platz bei der WM 2002 in Japan und Südkorea wieder für eine WM-Endrunde qualifiziert. Montella hat Nordmazedonien als Gegner ausgewählt, weil sie ähnlich wie Australien spielen. In Gruppe D trifft die Türkei auf Australien, Paraguay und die USA. Ein weiterer Test steht noch gegen Venezuela an (7.

Juni), weil es sich um eine südamerikanische Mannschaft handelt und die Türkei seit über zehn Jahren nicht mehr gegen eine südamerikanische Mannschaft gespielt hat. Die Vorfreude in der Mannschaft auf das erste WM-Turnier seit 24 Jahren wächst täglich. Montella hatte während der Playoffs darauf bestanden, die Euphoriebremse zu ziehen:





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