Zwischen Januar und September 2025 wurden über 2.000 Personen in die Türkei abgeschoben. Die Türkei führt die Liste der Ziele an, während freiwillige Ausreisen steigen und Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan kontrovers diskutiert werden.

Zwischen Januar und September 2025 wurden insgesamt 14.324 Ausländer aus Deutschland abgeschoben. Dabei stellte die Türkei mit 2.025 Rückführungen den häufigsten Zielstaat dar. Diese Zahl liegt deutlich über dem Vorjahreszeitraum und zeigt, dass das Land auch gegen den allgemeinen Trend der sinkenden Zwangsabschiebungen attraktiv für deutsche Behörden bleibt.

Höhere Quoten für Ankara trotz allgemeinem Rückgang

Die Daten der Bundesregierung, auf die Clara Bünger als innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion hingewiesen hat, belegen eine klare Verschiebung. Während die Gesamtzahl der Abschiebungen im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2024, wo 17.651 Personen entfernt wurden, um rund 18,9 Prozent fiel, stieg die Quote nach Ankara an. Auf den zweiten und dritten Plätzen der häufigsten Zielländer folgen Georgien mit 883 Abgeschobenen und Algerien mit 629 Rückführungen. Die Unterschiede im Visumregime zwischen diesen Staaten könnten eine Rolle bei der jeweiligen Inanspruchnahme spielen.

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Ursachen für den Rückgang der Asylzahlen

Ein wesentlicher Faktor für den allgemeinen Rückgang der Abschiebungen ist die sinkende Zahl an Erstanträgen auf Asyl. Im ersten Halbjahr 2025 wurden mit 39.646 Anträgen deutlich weniger Anträge gestellt als im Vorjahreszeitraum, wo 72.818 Anträge zu verzeichnen waren. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Dublin-Verfahren, da Deutschland weniger Übernahmeersuchen an andere EU-Staaten stellt. So nahmen die Abschiebungen nach Frankreich von 842 Personen in den ersten drei Quartalen des Vorjahres auf 481 Personen in diesem Zeitraum ab.

Kontroversen bei Rückführungen nach Syrien und Afghanistan

Besonders kritisch wird die Situation bei Abschiebungen nach Syrien gesehen, wo die Rückführung von Straftätern zwar schwierig, aber in Einzelfällen möglich bleibt. Seit Jahresbeginn wurden sechs Personen in das arabische Land zurückgeführt. Ähnliche Kontroversen gibt es bei Afghanistan, wo in diesem Jahr mehr als 200 Männer abgeschoben wurden. Die Mehrheit dieser Personen hatte in Deutschland Straftaten begangen. Die Zusammenarbeit mit den Taliban zur Abwicklung der Rückführungen ist unter anderem deshalb umstritten, da diesen für die Logistikeinreise von Personal gestattet wurde.

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Anstieg staatlich geförderter freiwilliger Ausreisen

Trotz der hohen Zahlen bei Zwangsabschiebungen ist der Trend bei den freiwilligen Ausreisen eindeutig positiv. Im ersten Halbjahr 2025 nutzten 12.263 Menschen das Bund-Länder-Programm REAG/GARP. In dem Vergleichszeitraum 2025 stieg diese Zahl auf 14.140 Personen an. Hinzu kommen Ausreisen, die ohne staatliche Förderung oder nur durch einzelne Bundesländer unterstützt wurden. Dies zeigt, dass ein signifikanter Teil der ausreisepflichtigen Personen das Land auf legalen Wegen verlässt, was die Statistik der erzwungenen Removals entlastet.

Kritik an Toleranzgrenzen und Familienzerstörungen

Clara Bünger kritisiert scharf, dass mehr als 50 Abschiebungen pro Tag gesellschaftlich und ethisch nicht akzeptabel sind. Sie warnt vor der Zunahme von Familientrennungen, da im Berichtszeitraum mehr als 1.500 Kinder und 380 Jugendliche abgeschoben wurden. Viele dieser Kinder und Jugendlichen besuchen Schulen oder benötigen medizinische Pflege. Die Forderung der Linksfraktion lautet, dass die Abschiebungsbemühungen drastisch reduziert und alternative Lösungen gefunden werden müssen, um solche Menschenrechtsverletzungen zu verhindern.