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Türkei erlebt WM-Debakel: Zwei Niederlagen, kein Tor, kein Punkt

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Türkei erlebt WM-Debakel: Zwei Niederlagen, kein Tor, kein Punkt
WM 2023TürkeiParaguay
📆20/06/2026 05:17:00
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Die türkische Nationalmannschaft steht nach zwei Spielen bei der Weltmeisterschaft mit dem Rücken zur Wand. Nach der überraschenden Auftaktniederlage gegen Australien folgt eine dramatische 0:1-Niederlage gegen Paraguay, obwohl das Team über eine Stunde in Überzahl spielt. Die Bilanz ist ernüchternd: zwei Pleiten, null Tore, null Punkte.

Riesen-WM-Frust in der Türkei ! Nach der überraschenden Auftakt-Pleite gegen Aus tralien (0:2) verliert die Türkei auch das zweite WM-Spiel gegen Paraguay dramatisch 0:1 - trotz rund 50 Minuten in Überzahl .

Die katastrophale Bilanz nach 2 WM-Spielen: 2 Pleiten, 0 Tore, 0 Punkte. Heißt: Peinliches WM-Aus als Gruppenletzter! Und in San Francisco geht es denkbar schlecht los. Schon nach 64 Sekunden gibt es den Blitz-Schock für die Türkei: Ein Distanz-Knaller von Matias Galarza aus rund 20 Metern schlägt im rechten unteren Eck ein - 0:1.

Das schnellste Tor dieser Weltmeisterschaft und das früheste Gegentor in der... [Der Text bricht hier ab

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WM 2023 Türkei Paraguay Weltmeisterschaft Nationalmannschaft Überzahl Rote Karte Videobeweis Gruppenphase Aus

 

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