Türkei gegen Paraguay bei der WM 2026: Spielphilosophien im Duell und exklusive Übertragung bei MagentaTV

Das Vorrundenspiel der Fußball-WM 2026 zwischen der Türkei und Paraguay verspricht ein spannendes Aufeinandertreffen verschiedener Spielstile zu werden. Während die türkische Mannschaft offensiv stark agiert, setzt Paraguay auf defensive Disziplin. Zuschauer in Deutschland müssen für die Live-Übertragung auf den kostenpflichtigen Streamingdienst MagentaTV zurückgreifen, da das Spiel nicht im Free-TV läuft. Die frühe Anstoßzeit um 05:00 Uhr MESZ stellt zudem eine besondere Herausforderung für Fans dar. Kostenlose Highlights gibt es auf ran.de und in der ran-App.

Für die türkische Nationalmannschaft geht es bei der Fußball- WM 2026 um wichtige Punkte für das Erreichen der K.-o. -Runde. In der Gruppe D wartet das kampfstarke Team aus Paraguay .

Die 'Bizim Çocuklar' rund um Kapitän Hakan Çalhanoğlu treffen dabei auf einen unbequemen Gegner aus Südamerika, der für seine robuste Defensivarbeit bekannt ist. Schlechte Nachrichten für alle Free-TV-Zuschauer: Das WM-Spiel zwischen der Türkei und Paraguay wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Weder die ARD noch das ZDF oder RTL zeigen die Begegnung. Da dieses Vorrundenspiel nicht im Free-TV läuft, gibt es dazu leider auch keinen kostenlosen Livestream auf Joyn.

Die Übertragungsrechte für diese Partie liegen komplett exklusiv bei MagentaTV. Der Streamingdienst der Telekom hat sich die Hauptrechte an der gesamten Weltmeisterschaft gesichert und zeigt alle 104 Spiele live. Insgesamt 44 Begegnungen des Turniers - darunter alle drei Gruppenspiele der türkischen Nationalmannschaft - laufen ausschließlich beim kostenpflichtigen Anbieter.

Durch die Zeitverschiebung zu den Spielorten an der US-Westküste müssen deutsche Fußballfans am Samstagmorgen besonders früh aufstehen: Der Anstoß im Levi's Stadium in Santa Clara erfolgt um pünktlich 05:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ). Wer kein kostenpflichtiges Abonnement bei MagentaTV besitzt oder das Spiel zur frühen Morgenstunde nicht live am Bildschirm verfolgen kann, bleibt trotzdem voll auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Nachbericht mit Toren, Highlights, Statistiken und allen wichtigen Szenen der Partie gibt es wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App.

Die Türkei hat sich unter dem italienischen Trainer Vincenzo Montella souverän für die Endrunde der Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert. Das Team besticht durch eine extrem spielstarke Mischung aus erfahrenen internationalen Topstars und hochtalentierten Youngstern. Nach dem historischen Gewinn der Bronzemedaille bei der WM 2002 greift die stolze Fußballnation nach über zwei Jahrzehnten endlich wieder auf der ganz großen Weltbühne an. Paraguay hat sich nach harten Qualifikationsrunden in Südamerika erfolgreich für die Endrunde der Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert.

Das Team wird von Nationaltrainer Gustavo Alfaro betreut und setzt traditionell auf eine extrem disziplinierte Verteidigung und schnelles Umschaltspiel. Dieses Duell auf der ganz großen WM-Bühne verspricht Hochspannung. Da beide Nationen in der jüngeren Vergangenheit vor allem in Pflichtspielen selten aufeinandertrafen, handelt es sich um ein echtes Generationen-Duell zweier vollkommen unterschiedlicher Fußball-Philosophien





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