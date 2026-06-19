Türkei gegen Paraguay: WM-Duell ohne Free-TV, aber mit Spannung pur

Die Türkei trifft in der WM-Vorrunde auf Paraguay - ein brisantes Duell, das nur bei MagentaTV zu sehen ist. Hier alle Infos.

Für die türkische Nationalmannschaft geht es bei der Fußball - WM 2026 um wichtige Punkte für das Erreichen der K.-o. -Runde. In der Gruppe D wartet das kampfstarke Team aus Paraguay .

Die "Bizim Çocuklar" rund um Kapitän Hakan Çalhanoğlu treffen dabei auf einen unbequemen Gegner aus Südamerika, der für seine robuste Defensivarbeit bekannt ist. Schlechte Nachrichten für alle Free-TV-Zuschauer: Das WM-Spiel zwischen der Türkei und Paraguay wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Weder die ARD noch das ZDF oder RTL zeigen die Begegnung. Da dieses Vorrundenspiel nicht im Free-TV läuft, gibt es dazu leider auch keinen kostenlosen Livestream auf Joyn.

Die Übertragungsrechte für diese Partie liegen komplett exklusiv bei MagentaTV. Der Streamingdienst der Telekom hat sich die Hauptrechte an der gesamten Weltmeisterschaft gesichert und zeigt alle 104 Spiele live. Insgesamt 44 Begegnungen des Turniers - darunter alle drei Gruppenspiele der türkischen Nationalmannschaft - laufen ausschließlich beim kostenpflichtigen Anbieter.

Durch die Zeitverschiebung zu den Spielorten an der US-Westküste müssen deutsche Fußballfans am Samstagmorgen besonders früh aufstehen: Der Anstoß im Levi's Stadium in Santa Clara erfolgt um pünktlich 05:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ). Wer kein kostenpflichtiges Abonnement bei MagentaTV besitzt oder das Spiel zur frühen Morgenstunde nicht live am Bildschirm verfolgen kann, bleibt trotzdem voll auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker gibt es wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App - inklusive Toren, Highlights, Statistiken und allen wichtigen Szenen der Partie.

Die Türkei hat sich unter dem italienischen Trainer Vincenzo Montella souverän für die Endrunde der Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert. Das Team besticht durch eine extrem spielstarke Mischung aus erfahrenen internationalen Topstars und hochtalentierten Youngstern. Nach dem historischen Gewinn der Bronzemedaille bei der WM 2002 greift die stolze Fußballnation nach über zwei Jahrzehnten endlich wieder auf der ganz großen Weltbühne an. Paraguay hat sich nach harten Qualifikationsrunden in Südamerika erfolgreich für die Endrunde der Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert.

Das Team wird von Nationaltrainer Gustavo Alfaro betreut und setzt traditionell auf eine extrem disziplinierte Verteidigung und schnelles Umschaltspiel. Dieses Duell auf der ganz großen WM-Bühne verspricht Hochspannung. Da beide Nationen in der jüngeren Vergangenheit vor allem in Pflichtspielen selten aufeinandertrafen, handelt es sich um ein echtes Generationen-Duell zweier vollkommen unterschiedlicher Fußball-Philosophien. Die türkische Mannschaft reist mit einer beeindruckenden Offensive angeführt von Starspielern wie Hakan Çalhanoğlu von Inter Mailand und dem jungen Talent Arda Güler von Real Madrid an.

Montella hat ein System etabliert, das auf schnellen Ballbesitz und vertikale Pässe setzt. Die Defensive wird von Merih Demiral und Çağlar Söyüncü stabilisiert. Paraguay hingegen vertraut auf seine traditionelle Stärke in der Abwehr, angeführt von Kapitän Gustavo Gómez und dem erfahrenen Torhüter Antony Silva. Im Mittelfeld sorgt der agile Miguel Almirón für Kreativität, während im Angriff der bullige Ángel Romero die Bälle festmacht.

Die taktische Ausrichtung beider Teams könnte nicht unterschiedlicher sein: Während die Türkei auf dominantes Kombinationsspiel setzt, lauert Paraguay auf Konter und Standardsituationen. Die Erwartungen in beiden Lagern sind hoch. In der Türkei träumt man nach dem dritten Platz von 2002 von einer erneuten Sensation, während Paraguay nach der verpassten WM 2022 wieder auf der Weltbühne glänzen will. Die Fans in Santa Clara werden für eine elektrisierende Atmosphäre sorgen, denn die türkische Diaspora in den USA ist groß und leidenschaftlich.

Für die deutsche Zuschauer bedeutet die frühe Anstoßzeit eine echte Herausforderung, aber die Vorfreude auf ein packendes Spiel zwischen zwei unterschiedlichen Fußballkulturen ist riesig. Das Duell verspricht nicht nur sportlich Spannung, sondern auch eine emotionale Achterbahnfahrt, bei der jede Aktion über Sieg oder Niederlage entscheiden kann





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