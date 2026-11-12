Türkei gewinnt gegen Belgien dank Traumtor von Arda Güler

Arda Güler trifft mit einem spektakulären Freistoß. Die Türkei führt gegen Belgien, verliert jedoch die Führung und geht in der Nations League in die Pause.

Arda Güler hat der Türkei in seinem ersten Spiel unter dem neuen Trainer Sergen Yalcin eine perfekte Eingewöhnung beschert. Der 21-jährige Offensivstar sorgte in der 19. Minute durch ein spektakuläres Freistoßtor für die Führung im Nationen-League-Spiel gegen Belgien. Dies markiert den erfolgreichen Neustart der türkischen Auswahl nach der Entlassung von Vincenzo Montella im vergangenen Oktober, der aufgrund schwacher Leistungen bei der Weltmeisterschaft und der Nations League den Platz räumen musste.

Spektakuläres Freistoßtor in der 19. Minute

Der Ausgangspunkt für das Highlight war ein Foul von Raskin an Arda Güler, der daraufhin zu Boden ging. Der Superstar der Türkei nutzte die nächste Möglichkeit selbst und trat den Freistoß aus 25 Metern Entfernung an. Er zirkelte die Kugel präzise links an der Mauer vorbei und platzierte sie perfekt in den Knick des Netzgewebes. Der belgische Torwart Lemmens hatte keine Chance auf eine Abwehraktion und wirkte machtlos gegenüber dem Schuss, der als absolutes Traumtor gefeiert wurde.

Also read DFB-U21 testet gegen Belgien in Essen nach EM-Qualifikation

Nach dem Treffer schlugen einige türkische Mitspieler ungläubig die Hände über den Kopf, da das Ziel so spektakulär war. Die Reaktion im Stadion und in den Medien war überwältigend, da Güler mit diesem Moment zeigte, warum er zu den wichtigsten Spielern seines Landes zählt. Das Tor war nicht nur ein sportlicher Erfolg, sondern auch ein psychologischer Vorteil für das Team von Sergen Yalcin zu Beginn der neuen Ära.

Dazzn-Kommentator vergleicht Tor mit Kunstbillard

Der DAZN-Kommentator Oliver Faßnacht reagierte nach dem Treffer mit absoluter Fassungslosigkeit und fand dabei eine außergewöhnliche Vergleichsbasis. Er verzichtete darauf, die Positionierung des belgischen Torhüters zu kritisieren, da die Qualität des Treffers in seiner Bewertung keine Fehler zuließ. Stattdessen griff er zu einem ungewöhnlichen Vergleich mit dem Kunstbillard, einer Disziplin, die durch spektakuläre Trickstöße und höchsten Präzisionssinn gekennzeichnet ist.

Advertisement

Faßnacht erläuterte weiter, dass er beim Anblick des Tores Kunstbillardspieler vor Augen hatte, die mit unglaublichem Effet und allen technischen Tricks arbeiten. Für den Kommentator war das Ereignis ein Kunstwerk, ein Traumtor, das in seiner Schönheit und Ausführung einzigartig war. Er betonte, dass er nicht wisse, wer sonst noch in der Lage sei, derartige Schüsse mit solcher Perfektion auszuführen, was die Bedeutung des Moments für das gesamte Turnier unterstreicht.

Begrenzte Jubelzeit und Wendung durch Belgien

Trotz des beeindruckenden Anfangserfolgs blieb der Jubel der Türkei kurzzeitig. Die belgische Auswahl zeigte große Resilienz und drehte das Spiel innerhalb weniger Minuten komplett. Belgien erzielte in der 27. Minute den Ausgleich, gefolgt vom Führungstreffer in der 30. Minute. Damit ging die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco mit einem 2:1 in die Halbzeitpause.

Diese schnelle Wende zeigt die taktische Stärke der belgischen Gegner und den notwendigen Fokus, den die türkische Mannschaft im weiteren Verlauf des Spiels beweisen muss. Sergen Yalcin steht vor der Aufgabe, sein Team nach der Führungszurücknahme zu stabilisieren. Das Spiel gegen Belgien bleibt daher ein wichtiger Test für die neue Truppe unter Yalcin, der die Ära nach Montella prägt.

Zukünftige Herausforderungen für Sergen Yalcin

Der Neustart der türkischen Nationalmannschaft unter Sergen Yalcin ist durch diesen Verlauf geprägt. Nach der Entlassung von Vincenzo Montella im Oktober bestand die Notwendigkeit, neue Impulse zu setzen. Arda Gülers Beitrag in der ersten Halbzeit war ein positives Signal, doch die Aufgabe ist noch nicht abgeschlossen. Die Türkei muss in der Nations League beweisen, ob sie dauerhaft auf diesem Niveau mithalten kann.

Advertisement

Die Performance gegen Belgien dient als wichtiger Indikator für die Entwicklung der Mannschaft. Die Kombination aus individueller Brillanz durch Spieler wie Güler und der kollektiven Stärke unter der neuen Führung ist entscheidend. Alle Augen richten sich nun auf die weiteren Spiele der Türkei, um zu sehen, ob der Traum vom Tor von Arda Güler der Auftakt zu einer erfolgreichen neuen Ära wird.