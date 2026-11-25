Frauenrechtsorganisationen wollten in der türkischen Hauptstadt demonstrieren, sie halten die Strafverfolgung bei Femiziden für unzureichend. Die Stadt reagiert mit einem Versammlungsverbot.

Zahlreiche Frauenrechtsorganisationen hatten zu der Demonstration im Bezirk Beyoğlu auf der europäischen Seite der Stadt am Mittwochabend aufgerufen, daraufhin hatteein 24-stündiges Verbot aller Versammlungen und Demonstrationen, Pressekonferenzen sowie das Verteilen von Flugblättern und Sitzstreiks erlassen.

Begründet wurde dies mit der Annahme, die geplanten Versammlungen könnten »zu Handlungen führen, die die öffentliche Ordnung und den sozialen Frieden stören könnten«.mindestens 294 Frauen von Männern getötet worden, in den meisten Fällen mit einer Schusswaffe und häufig in der eigenen Wohnung. Die Plattform fordert eine stärkere Kontrolle der individuellen Bewaffnung und die unabhängige Untersuchung von Todesfällen, deren Umstände ungeklärt sind.

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Sie kritisiert, dass solche Fälle mitunter vorschnell als Suizide oder Unfälle eingestuft würden. 2021 war die Türkei aus der vom Europarat ausgearbeiteten Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen ausgetreten, was zu heftigen Protesten führte. Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte damals argumentiert, die Istanbul-Konvention widerspreche sozialen und familiären Werten der Türkei.

Erdoğan erklärte bei einer Rede anlässlich des Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, psychischer Druck auf Frauen aufgrund ihrer politischen Ansichten, ihres Glaubens, ihrer heiligen Werte, ihres Lebensstils oder ihrer Kleidung sei eine Form von Gewalt. Außerdem sei insbesondere die »Politik der Entgeschlechtlichung, die sich in jüngster Zeit zu einer globalen Auferlegung entwickelt« habe, ebenfalls eine Form von Gewalt. Dahinter steht auch die Ablehnung von Gleichstellungskonzepten, die unterschiedliche sexuelle Orientierungen und Geschlechtsidentitäten berücksichtigen.

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Schon seit Jahren beschimpft Erdoğan homosexuelle Menschen als »Perverse«. Zugleich wirbt er für ein traditionelles Familienmodell. Jüngste Razzien und Festnahmen sind Teil einer neuen Repressionswelle gegen die LGBTQ+-Bewegung in der Türkei. Die Erdoğan-Regierung will nach eigener Aussage damit Familien und Kinder schützen.

Beobachter sehen in dem Vorgehen eine Warnung an Andersdenkende im Land. In Deutschland macht Justizministerin Hubig Ernst im Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt: härtere Strafen bei Vergewaltigung, K.-o. -Tropfen und Deepfakes. Ist das mehr als Symbolpolitik?

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