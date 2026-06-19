Die türkische Regierung hat für Samstag ein radikales Verbot erlassen: keine Public Viewings während der Prüfungen. Die Behörden begründen dies mit dem erhöhten Risiko für Störungen durch Menschenansammlungen am frühen Morgen.

Die Türkei macht ernst - und zwar mit ihren Prüfungen . Das türkische Innenministerium hat für Samstag landesweit ein radikales Verbot erlassen: keine Public Viewings zum Die Prüfung zählt zu den wichtigsten Tests des Landes.

Hunderttausende Kandidaten sitzen am Samstag in den Schulbänken und schreiben. Und genau da will die türkische Regierung keine Ablenkung. Keine lauten Public Viewings, keine Menschenmassen auf den Straßen, keine Verkehrsprobleme. Das Innenministerium war deutlich: Die Gouverneure der Provinzen wurden angewiesen, keine Leinwände zu genehmigen.

Mehrere Kommunen hatten das Spiel groß planen wollen - Absage. Die Behörden begründeten das mit der frühen Anstoßzeit (6 Uhr Türkei-Zeit). Ein erhöhtes Risiko für Störungen durch Menschenansammlungen am frühen Morgen, direkt wenn die Prüfung beginnt. Genau zu einem Zeitpunkt, wo die türkischen Fans ihre Mannschaft dringend anfeuern wollen.

Nach der 0:2-Pleite gegen Australien zum Auftakt brennt es. Überall im Land hatten bei diesem Spiel Menschenmassen Public Viewings besucht - auf öffentlichen Plätzen, in Parks, sogar in einem antiken Amphitheater in Antalya. Jetzt, gegen Paraguay, muss es besser laufen. In der Gruppe mit Gastgeber USA ist die Türkei bereits unter Druck.

Ein Sieg ist quasi Pflicht. Und der Druck ist gehörig zu spüren. Auf der Pressekonferenz hat Trainer Vincenzo Montella mit deutlichen Worten auf die Kritik im eigenen Land reagiert. Der Italiener: Dieses Chaos enttäuscht mich sehr.

Diese Mannschaft hat in den letzten drei Jahren großartige Ergebnisse erzielt, und ich finde, wir verdienen ein wenig mehr Respekt nach dem ersten Spiel, auch wenn wir es besser hätten machen können





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