Türkei nach zwei WM-Spielen bereits ausgeschieden: Neue Regel sorgt für frühes Aus

Die türkische Nationalmannschaft kann nach nur zwei Gruppenspielen bei der Weltmeisterschaft nicht mehr das Achtelfinale erreichen. Grund ist eine Regeländerung: Bei Punktgleichheit zählt nun der direkte Vergleich vor der Tordifferenz. Da die Türken beide direkten Duelle verloren haben, ist selbst ein Sieg gegen die USA nutzlos. Auch die Chance als einer der besten Drittplatzierten ist bereits jetzt unrealistisch. Der Artikel erklärt die neue Regel im Detail und die weiteren Entscheidungskriterien bis hin zur Weltrangliste.

Die türkische Fußballnationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft nach nur zwei Gruppenspielen keine Möglichkeit mehr, die K.-o. -Runde zu erreichen. Selbst ein noch so hoher Sieg im abschließenden Spiel gegen die USA am 26.

Juni kann die Türken nicht mehr retten. Ursächlich dafür ist eine neue Regelung, die bei dieser WM erstmals Anwendung findet: Seit diesem Jahr gilt bei Punktgleichheit nicht mehr das bessere Torverhältnis als erstes Kriterium, wie es bei der WM 2022 in Katar noch der Fall war. Vielmehr zählt zuerst der direkte Vergleich zwischen den punktgleichen Teams und erst danach die Tordifferenz.

Im konkreten Fall der Türkei bedeutet das: Selbst wenn das Team gegen die USA einen Sieg holt, ist das Sechzehntelfinale unerreichbar. Sollte Australien Paraguay schlagen oder umgekehrt, könnte die Türkei zwar punktegleich mit einem der beiden Teams sein - doch hat sie sowohl gegen Paraguay (0:1) als auch gegen Australien (0:2) den direkten Vergleich verloren, der nunmehr entscheidend ist. Somit steht nach nur zwei Gruppenspielen fest, dass die Türken die K.-o. -Phase nur noch von der Tribüne aus verfolgen können.

Auch die theoretische Chance, als einer der besten acht Drittplatzierten weiterzukommen, ist aufgrund der bereits erlittenen Niederlagen und der dadurch schlechten Tordifferenz praktisch nicht mehr erreichbar. Die neue Regelung im Detail: Bei Punktgleichheit in der Gruppenphase entscheidet zuerst der direkte Vergleich (auch "Direktvergleich" genannt). Hierbei zählen die Punkte aus den beiden Spielen zwischen den punktgleichen Mannschaften, dann das Torverhältnis aus diesen direkten Duellen und danach die Anzahl der in diesen Spielen erzielten Tore.

Sollte der direkte Vergleich zwischen zwei Teams unentschieden ausgegangen sein - also beide Spiele haben jeweils gleich endsgelaufen oder es gab einen Sieg für jede Mannschaft bei gleicher Tordifferenz - wird als nächstes Kriterium das gesamte Torverhältnis der Gruppenspiele gegen alle Gegner herangezogen. Wenn auch hier kein Unterschied besteht, entscheidet die höhere Anzahl der insgesamt erzielten Tore.

Bei anhaltender Gleichheit folgt die Fairplay-Wertung der Gruppenphase: Gelbe Karten zählen einen Punkt, Gelb-Rote Karten drei Punkte und Rote Karten vier Punkte; die Mannschaft mit der niedrigeren Punktzahl gewinnt. Sollten selbst diese Werte identisch sein, zieht die FIFA das letzte Register: die aktuelle Platzierung auf der offiziellen FIFA-Weltrangliste. Hier kann es faktisch kein Unentschieden mehr geben. Dass es bis zu dieser letztinstanzlichen Entscheidung über die Weltrangliste kommt, ist höchst unwahrscheinlich, aber die Regelung schließt jegliche weitere Unklarheiten aus.

Für die Türkei ist das frühe Ausscheiden besonders bitter, da sie als einer der favorisierten Teams in die WM gestartet war. Die neuen Kriterien wurden von der FIFA eingeführt, um den sportlichen Vergleich zwischen zwei Mannschaften zu priorisieren und zufällige Effekte durch das Torverhältnis gegen schwächere Gegner zu reduzieren. In der Vergangenheit hatte es oft Fälle gegeben, in denen Teams bei punkt- und torgleicher Bilanz aufgrund des Gesamttorverhältnisses weiterkamen oder ausschieden, obwohl der direkte Vergleich ausgeglichen war.

Nunmehr zählt der sportliche direpte Vergleich zuerst. Dies kann in manchen Konstellationen dazu führen, dass ein Team trotz eines möglichen Sieges am letzten Spieltag nicht mehr weiterkommen kann, wenn es die direkten Duelle gegen die anderen punktgleichen Konkurrenten bereits verloren hat - genau wie im Fall der Türkei. Die Regeländerung betont also die Bedeutung jedes einzelnen Gruppenspiels, insbesondere gegen die direkten Konkurrenten um die vorderen Plätze





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